Fernández Oro se quedó sin oficinas de PAMI y sus afiliados deberán viajar hasta Cipolletti

Los afiliados al PAMI de Fernández Oro quedaron en medio de una disputa entre la obra social en cuestión, y los dueños del local en el que estaban instaladas las oficinas -la cual no era propia sino alquilada. De esta forma, no se han abierto las puertas de las mismas, y los jubilados y jubiladas deberán viajar hasta Cipolletti para poder realizar las gestiones que necesiten.

"En Febrero ya no pagaron, Daiana Neri (Coordinadora Ejecutiva en Río Negro del PAMI) nunca hizo nada, no hubo más vínculo a pesar de las llamadas y mensajes, pedimos que se fueran pero nunca se quisieron ir, hasta cartas documentos enviamos", expresó el locador y también funcionario municipal; y aclaró que al no haber contrato, esa oficina "ni siquiera tienen habilitación para funcionar".

Pese a todo este contexto, la situación terminó de explotar días atrás, momento en el que el propietario del lugar aseguró que vio las oficinas abiertas en un horario que no correspondía.

"Llegué, pensando que habían entrado a robar y me metí, lo llamé al responsable de la agencia y le dije que vinieran, pero no quisieron, e inmediatamente me dijeron que yo no podía estar ahí y que me iban a denunciar", confió Rebaliatti.

El también funcionario explicó que luego de esa amenaza, se decidió por llamar a la Policía Federal para realizar un relevamiento de todo lo que había y quedó todo a resguardo: "No queremos que nos paguen, queremos que se lleven todo, estamos dispuestos a pagarles el flete si es necesario", molestó completamente con las autoridades de PAMI.

Ante las consultas de ese medio, desde el organismo público aseguraron que hubo una denuncia penal contra Rebaliatti y que por ello manifestaron que no emitirán al momento ningún tipo de declaración mientras trabajan para tener una solución definitiva.

¿Qué harán los afiliados de Oro?

Con esta situación, desde la Municipalidad de Fernández Oro informaron que cuando se conoció el conflicto por el contrato del alquiler, se pusieron a disposición tres lugares para que la atención de PAMI se siga garantizando.

Según la información publicada por el medio local, fueron ofrecidas dos oficinas del Concejo Deliberante, una oficina del edificio municipal e incluso el Club Fernández Oro; pero esa versión explica que la entidad rechazó la propuesta.

En tanto, la Coordinación Ejecutiva de PAMI en Río Negro informó a las personas afiliadas de Fernández Oro que "tienen garantizada su atención en la Agencia de Cipolletti", ubicada en Irigoyen 1047 (0299-4782682).