Escrache y polémica en el juicio por Otoño Uriarte

El abogado defensor Rubén Antiguala pidió una "que se garantice la seguridad de las personas que estamos aquí. Atacaron a Jafri. Le tiraron agua y le irritaron los ojos".

Escracharon a un acusado del jucio de Otoño Uriarte.mp4

El defensor de Jafri manifestó que "a mi me insultan y me hostigan, me tengo que quedar 20 minutos antes de salir a mi casa". En línea similar se expresó Carlos Vila, defensor de Germán Antilaf. Aseguró que "esta situación me genera preocupación. Este comportamiento lo he visto en otras causas. En una camioneta mía escribieron 'Vila hijo de mil putas'. Fue en otro juicio acá en Cipolletti".

Vila exigió "que nos garanticen, a nosotros los defensores, seguridad. Y que no nos destruyan los vehículos. Soy una persona con problemas de salud".

Los defensores, en forma indirecta, apuntaron el reclamo a la querella. La abogada Gabriela Prokopiw, representante de Roberto Uriarte, respondió: "No puedo manejar la gente que está afuera. Hablé con ellos, les dije que mantuvieran la tranquilidad. También hablé con la oficina judicial para que los imputados salieran por otro lado".

La abogada también reprochó que los acusados "pasan rozándome el brazo" al desplazarse por la sala.

La respuesta del tribunal del juicio por Otoño Uriarte

La jueza Florencia Caruso, presidenta del Tribunal, explicó a los abogados que se ofreció a los acusados un patio interno para salir a tomar aire, o a fumar, durante cada cuarto intermedio. Y se les recomendó esperar algunos minutos tras cada audiencia antes de retirarse.

"El interés nuestro es que esto se desarrolle de la menor manera posible. Somos todos grandes. Voy a pedir a los partes que esto culmine de la mejor forma posible", dijo Caruso.

En principio, no se aplicarán medidas que restrinjan las manifestaciones en la vía pública mientras se desarrollan las audiencias.

Cruce entre el público

Antes de las situaciones denunciadas este martes, hubo una advertencia de la jueza Caruso al público. Por las dimensiones de la sala, la mayoría de los familiares que van a observar las audiencias lo hacen en una sala contigua, en la que hubo insultos u cruces entre allegados a la víctima y los acusados.

El tribunal descartó habilitar salas independientes para el público, ya que no hay oficinas disponibles. Sí, se advirtió que quienes protagonicen incidentes no podrán volver a ingresar a presenciar el juicio.