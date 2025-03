"El radicalismo rionegrino está perdido en la escena política"

Genoveva Molinari, presidenta del Comité de la UCR en Viedma, explicó que el Nuevo Radicalismo es un espacio que surgió a raíz de la falta de apertura al diálogo de la actual conducción, "en virtud de que el Comité Provincial está cerrado al debate, no están funcionando los órganos institucionales del partido, no están conformados desde hace ya dos años, se están finalizando nuestros mandatos y se tiene que convocar una elección interna que todavía no se ha convocado".