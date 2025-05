El Eternauta llegó a General Conesa: un escultor local inmortalizó al héroe en madera reciclada

Taller de El Eternauta.mp4

Intervenir un lugar para todos

Roberto comenzó a intervenir el paisaje siguiendo un antiguo sendero que había sido marcado por animales décadas atrás, cuando él mismo solía pescar en la zona. “Ese caminito natural fue nuestra guía. Orillando la costa del río, encontramos muchos troncos caídos que comenzamos a reutilizar para crear esculturas. Todo lo que está aquí surgió de lo que otros habían descartado”.

En diálogo con LM Cipolletti, el artista explicó su recorrido personal: “Soy escultor autodidacta. Me dedico a esto desde hace diez años. En realidad, comencé pintando cuadros, soy artista plástico. Pero el arte me llevó a experimentar con la madera, y desde entonces no paré”. A fuerza de talento, esfuerzo físico y apoyo de la comunidad, ha construido un paseo que no solo embellece el entorno, sino que también se ha transformado en un punto de encuentro y de identidad para la localidad.

Roberto Nahuelcura junto a su espsa. Escultores General Conesa.jpg Roberto junto a su esposa, llevan adelante en equipo la iniciativa en General Conesa. Gentileza

La temática de las esculturas es diversa y ambiciosa. Junto a El Eternauta, pueden encontrarse personajes de la cultura popular como el Dr. Neurus, Pucho, Oaky y Super Hijitus, provenientes del universo creado por Manuel García Ferré. “Mañana comenzamos con Pichichus e Hijitus”, adelanta Roberto. También hay figuras de inspiración vikinga, criaturas mitológicas, duendes, animales autóctonos y escenas vinculadas a los pueblos originarios.

Entre las obras más emotivas, destaca la representación de una madre con su hijita, parte de una escena más amplia que fue dañada por actos de vandalismo. “Habían vandalizado la escultura de la niña, incluso la quemaron. Pero la estamos recuperando. La madre todavía resiste, y vamos a rehacer la figura de la nena para completar la escena”, señala.

Arbol tallado General Conesa Roberto Nahuelcura.jpg Sus esculturas están ubicadas en el camping municipal de la ciudad a orillas del río Negro. Gentileza

Dos grandes del fútbol argentino, quedarán inmortalizados

El recorrido culmina en lo que en Conesa se conoce como el balneario “Jorge Lavezzo” o “de los bomberos”, una amplia playa de piedra sobre el río Negro. Allí, dos esculturas esperan su terminación: Diego Maradona y Lionel Messi, “dos emblemas del país, del fútbol”, como los define Nahuelcura. “En aquel momento se nos rompió la motosierra y las obras quedaron crudas, pero la madera resistió porque está bajo sombra, cubierta por otros árboles. Ahora podemos seguir y darles el realismo que buscamos”.

Este proyecto es, desde sus inicios, una obra colectiva. “Todo se hace a pulmón. No cuento con apoyo institucional, pero la gente me da una mano enorme. Algunos colaboran con materiales, otros con dinero. Me ayudan a cubrir el gasto de nafta, aceite, a comprar cadenas nuevas para la motosierra. Vivo de esto, y gracias al apoyo de la comunidad puedo seguir adelante”, expresó con gratitud.

Roberto Nahuelcura, escultor General Conesa.jpg Roberto talla todas las esculturas de madera con motosierra. Gentileza

En estos días, Nahuelcura ha relanzado su pedido de colaboración para sostener el trabajo artístico que realiza en la isla. “Les pido a quienes puedan que me apoyen con una transferencia, con lo que sea. Esto es también una salida laboral para mí, pero al mismo tiempo es un regalo para todos, para el pueblo, para los turistas, para la naturaleza”.

A lo largo del sendero que sigue el borde del río, las esculturas se abren paso entre los álamos y los restos del bosque. Cada pieza cuenta una historia, y todas juntas construyen un relato mayor: el de un hombre que encontró en el arte una forma de sanar un paisaje dañado, de transformar el abandono en belleza y de darle identidad a un rincón escondido de la Patagonia.

Así, Juan Salvo, ese héroe de clase media que resistía una invasión bajo la nieve porteña, hoy se levanta de nuevo, esta vez desde la madera de un árbol muerto, como símbolo de lucha, arte y esperanza. Porque en General Conesa, gracias a la pasión de un escultor, El Eternauta volvió para quedarse.