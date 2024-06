Edersa alerta sobre estafas que se multiplican y que apuntan a jubilados

estafa telefonica.jpg

“Me llamaron por teléfono por el descuento de jubilado, un tal Martín Palacios y quería saber si trabaja en EdERSA”, relató el damnificado en un comunicado de la distribuidora de energía.

En otro caso, una mujer de Catriel que iba a ser víctima de la misma maniobra se comunicó con el Sistema de Reclamos Automáticos SARA de la distribuidora eléctrica y consiguió no caer en la trampa.

De todos modos, advirtieron las llamadas por teléfono o whatsapp, los mensajes y los mails de estafadores están a la orden del día.

Un link para ejecutar la maniobra

“La nueva metodología, porque van cambiando constantemente, es crear un perfil falso de Edersa en las redes sociales, indicándole al usuario que, en caso de querer algún descuento, debe ingresar en un link. Desde ahí los llevan a un número de whatsapp, donde comienza el artilugio. Hemos recibido muchas denuncias durante el fin de semana que pasó y hoy, y de diferentes localidades”, explicó Sebastián Busader, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de la compañía.

Además, explicó que “la mayoría de las estafas o intentos de estafas estuvieron direccionadas a jubilados” y que buscaron “captar la atención de las víctimas prometiendo descuentos en las facturas”.

Por eso, Busader aclaró qué es lo que todos los usuarios nunca deben olvidar: “Edersa no solicita datos personales o claves por ningún medio; no ofrece descuentos en la factura, ni cobra por cambio de medidores; no brinda la posibilidad de quedar exceptuado de cortes programados, ni te pide dinero o información personal para ello; no pide que abras ningún link; no realiza notificaciones personales sobre contingencias.

Aclararon que las comunicaciones las brindan por medios o redes oficiales; y, por sobre todas las cosas, no ingresa a domicilios, comercios o industrias”.

Consejos a tener en cuenta

1- Ignorá mails, mensajes de texto o publicaciones en redes sociales que no provengan de los medios oficiales de EdERSA (podés verificar nuestros medios en www.edersa.com.ar).

2- Activá la doble autenticación de WhatsApp para evitar que roben tu cuenta.

3- Utilizá nuestra Oficina Virtual para realizar trámites online: https://tramites.edersa.com.ar/

Siempre consulta en nuestras plataformas oficiales.

- Facebook: https://www.facebook.com/edersarionegro

- Instagram: https://www.instagram.com/edersarionegro

- Página web: www.edersa.com.ar

- Whatsapp SARA: +5492994723434