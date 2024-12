Desregulación del transporte de pasajeros, ¿cómo impacta en Río Negro?

Desde la CNRT señalaron que se detectaron dos irregularidades. La CNRT seguirá siendo la fiscalizadora del transporte ante la desregulación. Gentileza

Además, recordaron que “los transportistas que ya estén prestando servicios podrán continuar operando y tendrán un plazo de hasta sesenta días corridos para declarar en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros los servicios a realizar de acuerdo a la metodología aprobada”.

¿Qué impacto tiene en Río Negro?

Al ser consultado, el secretario de Transporte de la provincia, Juan Ignacio Ciancaglini dijo: “El registro que abrió el Estado Nacional, a los fines de aplicar la desregulación, es independiente a los sistemas de registración que tenemos en la provincia de Río Negro”.

Además, aclaró que la normativa de Nación no se puede aplicar en esta provincia para aquellos que tiene una traza de origen y destino dentro de la jurisdicción ya que “está vigente la ley provincial de transporte, es la que regula tanto las prestaciones de carácter regular como de carácter turístico o especial”, detalló.

Turismo En Río Negro el transporte se seguirá regulando mediante la ley provincial N° Ley 4794. Gentileza

“Hay que aclarar y remarcar que esta nueva normativa es de carácter interna, es decir, tiene su implicancia en líneas de transporte nacionales que tienen origen y destino en distintas provincias del país”.

“No afectan a las líneas de concesión provincial que son las que tienen origen y destino dentro de una provincia como en el caso de Río Negro”.

Los alcances de esta nueva desregulación nacional presentaron otros interrogantes como, por ejemplo, quién fiscaliza o recepciona reclamos que pudieran surgir por parte de los pasajeros. Ciancaglini ratificó que "la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) seguirá siendo la encargada mientras que para la jurisdicción provincial es la propia secretaría la que lleva adelante esas tareas".

El desafío que plantea la desregulación del transporte

La fiscalización de esta desregularización es el principal foco que tiene puesto hoy el área que comanda Ciancaglini al explicar que "no se van a poder hacer tráfico dentro de las jurisdicciones locales", esto quiere decir que, si un transporte autorizado a nivel nacional que inicie el recorrido en Buenos Aires y que tenga como destino Neuquén, no podrá subir pasajeros o bajarlos en localidades de Río Negro si no cuenta con la habilitación provincial.

"Vamos a seguir resguardando los servicios provinciales como punto a favor, creo que la simplificación del trámite es algo que vale y que en ese sentido tenemos que ir todas las normativas", concluyó.

Juan Ignacio Ciancaglini.jpg El secretario de Transporte de Río Negro, Juan Ignacio Ciancaglini en su despacho. Gentileza.

La autorización provincial

En Río Negro se debe presentar en la Secretaría de Transporte la documentación relativa a la persona o a la persona jurídica con su inscripción en la Agencia de Recaudación Tributaria en el rubro de transporte. Además, debe tener por lo menos un vehículo con hasta 15 años de antigüedad, el seguro habilitante de ese vehículo y chofer o choferes que puedan conducirlo revisión técnica aprobada vigente.

Para quienes se inscriban en el registro turístico o especial, desde la secretaría informaron que "se le da un permiso a la persona física o jurídica por tres años" con la condición de que dentro de este periodo renueve cada seis meses los vencimientos de las unidades.

Por último, Ciancaglini mencionó que, ante la necesidad de una nueva prestación de servicio, "la provincia abre una licitación que, quien la gane, tendrá un permiso de concesión por 5 años".