Crece la preocupación en el Alto Valle por la llegada de la polilla destructora

Desde el INTA anticiparon las consecuencias que tiene la presencia de este insecto en los cultivos del Alto Valle. Crece la preocupación entre los productores.

Desde el organismo alertaron sobre la detección de esta especie en la región.

La polilla del álamo fue detectada en cercanías de Campo Grande y encendió una señal de alerta en la región del Alto Valle , en coincidencia con el comienzo de la cosecha. La plaga puede afectar cortinas forestales y, en determinadas condiciones, extender su impacto a frutales próximos.

Se trata de la especie Leucoptera sinuella , un insecto cuyas larvas minan las hojas de los álamos. Según explicaron especialistas del INTA Alto Valle, en las últimas generaciones las larvas pueden completar su desarrollo y avanzar sobre cultivos frutales ubicados cerca de salicáceas.

La polilla del álamo (Leucoptera sinuella) es una plaga minadora de hojas . Si bien afecta a las plantaciones forestales, en las últimas generaciones cuando las larvas completan su desarrollo pueden afectar los frutales aledaños a las cortinas de álamos.

Silvina Garrido, especialista del INTA Alto Valle, destacó que “lo fundamental en esta etapa es monitorear las cortinas forestales, realizar una correcta identificación y comunicar rápidamente para iniciar acciones de control inmediatas”.

Ante la detección o sospecha de la plaga “se debe comunicar al responsable técnico del establecimiento o cualquier agencia de extensión de INTA”, señaló Garrido y agrego que “en caso de confirmarse la presencia de la especie, se recomienda proceder a la eliminación total de los brotes afectados”.

“Si se detecta la presencia de la polilla en zonas altas, de difícil acceso, deberá considerarse una aplicación de insecticidas teniendo en cuenta la actualización de los insecticidas registrados”, aclaró la investigadora. Es importante resaltar que la eliminación implica la destrucción de pupas o larvas detectadas.

Entre otras recomendaciones, se debe tener en cuenta el cuidado en lugares de estiba de fruta cosechada cerca de alamedas, aumentar los controles en los ingresos al empaque, maximizar los monitoreos y controles en caso de detectarse la presencia o dispersión hacia nuevas zonas del Alto Valle.

Por su parte, los especialistas del INTA continúan realizando monitoreos en alamedas de la región del Alto Valle y ponen énfasis en la difusión de la información necesaria para su rápida identificación y manejo temprano.

Cómo identificar a la polilla del álamo

En la identificación de la polilla del álamo se debe tener en cuenta que “los adultos son pequeñas polillas blancas cuyo primer par de alas presenta una mancha negra y tres franjas anaranjadas. Sus larvas minan el interior del mesófilo de las hojas y sus pupas se encuentran recubiertas por un capullo sedoso blanco con una forma de H, muy característica”, indicó Garrido.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de plagas (Sinavimo) del SENASA, las larvas son pequeñas, hasta 7 milímetros de largo, aplanadas y de color blanco-amarillento y se alimentan del tejido interno de las hojas.

Por otro lado, la pupa es muy característica, mide unos 3 milímetros de largo, se ubican por fuera de las hojas, grietas de troncos y otros refugios, estando protegidas por un capullo blanco sedoso pequeño.

El adulto de la polilla del álamo es pequeño, de unos 3 a 4 milímetros de largo, con una envergadura alar de 9 a 10 milímetros; es de color blanco brillante con escamas plateadas.

El primer par de alas tiene el extremo distal coloreado con 3 franjas anaranjadas y una gran mancha negra en su parte interior. Sus alas son aguzadas y presentan unas franjas características de color naranja en sus extremos. Las antenas son largas cubriendo casi toda la longitud corporal.