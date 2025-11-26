Corte de agua y baja presión con casi 35°: qué informó Aguas Rionegrinas

Vecinos de Fernández Oro tienen un día de miércoles por inconvenientes en el suministro. Qué pasó y cuándo se normalizaría el servicio.

Conscientes de las altas temperaturas y de la necesidad imperiosa de los vecinos de contar con el servicio funcionando a pleno, Aguas Rionegrinas informó que su personal trabaja desde la mañana de este miércoles en la reparación de una rotura en el acueducto principal ubicado en la calle Primeros Pobladores de Fernández Oro .

Debido a estas tareas, el servicio de agua potable puede presentar baja presión o falta total de suministro en toda la localidad hasta aproximadamente las 15 horas. "A nosotros nos falta un poco el agua de red pero en la casa todo bien, pero hay que estar atentos porque avisaron que puede haber corte general", contó un vecino.

La empresa recomienda hacer un uso racional del recurso, cuidar las reservas domiciliarias y, en caso de no contar con tanque, almacenar agua en envases limpios. Para consultas, están disponibles la línea gratuita 0800-999-24827 y el WhatsApp 2920 402808.

Arsa caño roto Aguas Rionegrinas trabaja en Oro para resolver la situación. Foto gentileza INFORO.

Lo cierto es que la noticia cayó, justamente, como un “baldazo de agua fría” para los usuarios que esperan que todo vuelva a la normalidad en breve.

El comunicado textual

comunicado de ARSA

Cipolletti triplica el consumo recomendado y ARSA renueva medidores

En paralelo a ello, Aguas Rionegrinas (ARSA) puso en marcha una de las inversiones más significativas de los últimos años para modernizar el cobro del servicio de agua potable en la provincia. La empresa estatal comenzó la distribución e instalación de 10.000 medidores de nueva generación (caudalímetros de alta precisión fabricados en plástico composite) con el objetivo de reemplazar progresivamente los dispositivos actuales, mejorar la transparencia en la facturación y combatir el robo y el vandalismo.

La medida forma parte de un plan integral de recambio que alcanzará a los 270.000 usuarios de Río Negro, pero implica un desafío de escala: hoy existe una demanda de más de 35.000 medidores para reponer, debido a roturas, fallos por congelamiento y robos. “Diez mil frente a la demanda que tenemos no es mucho. Normalmente la rotura de medidores está alrededor de un 15% y un 20%. Arrancamos con estos 10.000 y vamos a probarlo”, explicó el presidente de ARSA, Javier Iud, en diálogo con LM Cipolletti.

aguas rionegrinas

Los nuevos caudalímetros poseen dos características clave: una medición mucho más exacta y un material (PVC y plástico composite) que elimina el riesgo de sustracción. La mayoría de los medidores actuales, fabricados en bronce, son blancos frecuentes del vandalismo y el robo.

A su vez, los dispositivos ya vienen preparados para avanzar a una etapa superior: la telemedición en tiempo real. “La posibilidad de hacer la medición a distancia y de tener control sobre el consumo está prevista. Estamos en una primera etapa, no nos queremos adelantar, pero la tecnología lo permite”, indicó Iud.

La empresa avanzará primero con los usuarios sin medidor o con medición presunta, y luego con el resto. Para evitar que la renovación genere un impacto económico en los hogares, ARSA dispuso que los vecinos podrán financiar el costo del medidor a través de la factura, en cuotas.