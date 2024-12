Conflicto laboral en municipio que paga sueldos millonarios

El conflicto comenzó por un reclamo salarial y se intensificó cuando se supo que a un grupo de contratados no se les renovará el contrato. El jueves, tres de los municipales a los que no se les renovará el vínculo se encadenaron en las puertas del edificio municipal porque argumentan que son víctimas de una persecución y no hay motivos para despedirlos.

Daniela Salzotto.jpg Daniela Salzotto, intendenta de Catriel, presentó un recurso de amparo por los cortes de energía en su ciudad. Lo rechazaron por no ser la vía correcta. Archivo

En medio de esa protesta, los gremios abordaron al ministro de obras Alejandro Echarren (quien estaba en la ciudad por una licitación provincial), y le pidieron que interceda ante el gobernador Weretilneck por “la delicada situación que viven los trabajadores”, dijeron.

“Con esta intendenta no se puede dialogar, se victimiza todo el tiempo, nos miente en la cara, deberíamos pedirle un análisis psicológico”, expresaron los gremios. Salzotto recogió el guante y aseguró: "Ayer era una genia y ahora una mitómana", dijo en alusión a las críticas sindicales. Y anticipó a FM Alas: "Voy a ser la primera en hacerme el psicológico y quiero que todos se lo hagan, vamos a ver cuántos quedan”.

Los sueldos de los municipales de Catriel

El Municipio de Catriel, como suele ocurrir ante los conflictos salariales con los estatales, difundió los sueldos de base de los trabajadores. Según se aseguró, la decisión se tomó "tras cuatro días de bloqueos y protestas" para "informar a la comunidad sobre la situación salarial de los empleados municipales, en un contexto donde los ingresos de estos se posicionan entre los más altos de la provincia de Río Negro".

Durante 2024, el Poder Ejecutivo Municipal ha implementado un aumento acumulado del 212%, llevando el salario inicial de un agente administrativo sin escolaridad de $316.624,50 en diciembre de 2023 a $1.018.167,39 en diciembre de 2024. "Este incremento histórico refleja el compromiso de la actual gestión con la mejora de las condiciones laborales", manifestaron desde el Ejecutivo.

Según el informe del gobierno de Catriel, la escala salarial de los municipales es la siguiente:

Secretarios del Poder Ejecutivo: $1.887.718,00

Subsecretarios: $1.570.739,98

Directores/Coordinadores: $1.314.613,60

Administrativo: $1.122.626,00

Chofer: $1.882.747,50

Tareas Generales: $1.161.403,00

Maquinista: $1.313.696,00

Maestranza: $1.092.729,50

¿Cómo sigue el conflicto en Catriel?

El gobierno municipal advirtió que, además de los aumentos, la gestión de Salzotto "está pagando los haberes en tiempo y forma" y este viernes estaba previsto el depósito de los aguinaldos.

"Estos logros representan un cambio notable respecto a gestiones anteriores, donde los incumplimientos eran una constante. Entonces, ¿es realmente el salario el eje del conflicto o se trata de un posicionamiento político contra la actual gestión?", plantearon desde el Ejecutivo.

La intendenta de Catriel pidió a los gremios suspender las protestas y sentarse a negociar, pero de momento no hubo respuesta. Los trabajadores, en tanto, continúan con retención de servicios y movilizados en vigilia frente al Municipio acompañando a las personas que serían desvinculadas. Aseguran que se quedarán frente al edificio municipal durante las Fiestas de Fin de Año.