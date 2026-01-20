Confirmaron el primer caso de gripe variante K en Río Negro: refuerzan los controles

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro, alertaron ante la detección del primer caso de Influenza A variante K en la provincia.

Este martes, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso registrado de Influenza A variante K en el territorio rionegrino. Desde las autoridades recordaron que la circulación de esta variante ya ha sido reportada en diversas provincias del país. Hospitales de Río Negro reforzaron la vigilancia activa y constante.

Los casos de esta variante se han distribuido en 14 jurisdicciones : Buenos Aires, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

De los 28 casos registrados en el país, 15 fueron pacientes ambulatorios y 13 requirieron internación , concentrándose la mayoría de los diagnósticos en mayores de 60 años y menores de 10 años.

Con respecto al caso rionegrino, informaron que se trata de una paciente residente en San Carlos de Bariloche, quien cursó en diciembre pasado la enfermedad de manera ambulatoria y con buena evolución, sin requerir internación.

Río Negro reforzó medidas ante el primer caso de variante K de influenza

La Coordinadora Provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud, Liliana Fonseca, dio detalles sobre las medidas para detener la transmisión de infecciones respiratorias agudas.

En ese sentido, remarcó que "es fundamental mantener completos los esquemas de vacunación, así como los hábitos de higiene diarios, incluidos: El lavado frecuente de manos, cubrirse con el pliegue del codo al toser y ventilar los ambientes son barreras clave contra el virus".

Sobre los síntomas, la funcionaria planteó que "las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con terceros y restringir sus interacciones hasta presentar mejoría y haber pasado al menos 24 horas sin fiebre".

Con respecto a las recomendaciones para aquellas personas que regresen de zonas con circulación activa de influenza, detallaron:

Mantener las medidas de prevención durante y después del viaje.

En caso de síntomas, aislarse preventivamente hasta que el cuadro mejore (mínimo 24 horas sin fiebre sin uso de antitérmicos).

Consultar de forma oportuna al sistema de salud, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo o si el cuadro clínico empeora.

"El Ministerio de Salud de Río Negro continúa monitoreando la situación y garantiza la capacidad de respuesta en toda la red hospitalaria provincial", aseguraron desde el organismo provincial.