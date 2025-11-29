Buscan con urgencia y desesperación a conocido mecánico del Alto Valle

El hombre permanece desaparecido desde el 21 de noviembre . ¿Qué le pasó? ¿Dónde estará?

Buscan con desesperación a conocido mecánico de Roca.

Crece la preocupación por un conocido mecánico de la zona desaparecido. La Policía de Río Negro activó la búsqueda urgente de un vecino de General Roca, Juan Alberto Hernández , de 63 años, cuyo paradero es desconocido desde hace varios días.

El hombre, conocido en el ambiente local como “Juan Jake” , fue visto por última vez el pasado 21 de noviembre de 2025 en su domicilio de la vecina ciudad, donde también funciona su taller mecánico.

Las autoridades difundieron la descripción de Hernández para facilitar su búsqueda:

-Edad: 63 años.

-Estatura: Aproximadamente 1,70 metros.

-Contextura: Delgada.

-Aspecto: Cabello negro con rulos, tez trigueña y ojos marrones.

-Vestimenta: No hay información precisa sobre la ropa que llevaba al momento de la desaparición.

La Policía pide la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a «Juan Jake».

Si tenés información, comunicate de inmediato al 911, a la Subcomisaría 69° o acudí a la comisaría más cercana.

Noticia en desarrollo