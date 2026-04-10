Buscan desesperadamente en Río Negro a joven policía de Neuquén: el dato que preocupa

La Policía pide colaboración para encontrarlo y refuerza las tareas en Viedma. Su madre hizo la denuncia en la capital provincial.

El joven policía al que buscan por todo Río Negro y Neuquén.

El joven policía al que buscan por todo Río Negro y Neuquén.

La Policía de Río Negro solicita la colaboración de la comunidad para poder localizar a un joven de 25 años que presta funciones como efectivo en Neuquén y es intensamente buscado en Viedma .

Según se supo, el uniformado se desempeña en la vecina provincia, pero se había trasladado a la capital rionegrina luego de que le otorgaran licencia psicológica. Ese es el dato que inquieta a todos: a los investigadores y a su familia.

Se trata de Jeremías Omar Arraigada , quien presenta una contextura robusta, mide aproximadamente 1,75 metros , tiene tez morena, cabello corto castaño oscuro y ojos pardos verdosos . Como dato distintivo posee piercing en la nariz y en ambas orejas.

La denuncia fue hecha por la madre del muchacho la noche del jueves en sede la Unidad 38 del barrio Lavalle y la mujer, según consigna el medio local Noticias Net, agregó que su hijo no pasaba por su mejor momento en plano emocional y justamente había hecho una pausa laboral para privilegiar su salud.

Policía El joven policía al que buscan por todo Río Negro y Neuquén.

De acuerdo a la información oficial, al momento de ausentarse vestía un pantalón de vestir color crema, un buzo negro con capucha y estampado en el frente, y zapatillas blancas con detalles en gris y rojo.

Además, se indicó que podría estar movilizándose en un vehículo Fiat Cronos color gris oscuro sin patente visible o en un Renault Sandero color crema o dorado, dominio LSE999.

La búsqueda está a cargo de la Comisaría 38° del barrio General Lavalle, que interviene en el caso y coordina las actuaciones para dar con el paradero del joven.

Ante cualquier información que pueda resultar útil, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la unidad policial más cercana.

Otra búsqueda con final feliz en la zona

Una fuerte preocupación paralizó a Fernández Oro tras la desaparición de Olga Isabel Álvarez, una mujer que había salido de su casa el lunes por la tarde y nunca regresó. El último martes finalmente confirmaron que apareció en buen estado.

Según informaron desde la Comisaría 26°, se había ausentado alrededor de las 19 con destino al centro comunitario del barrio Costa Linda. Sin embargo, nunca llegó al lugar ni volvió a comunicarse con su familia.

La Policía había lanzado un pedido de colaboración urgente para dar con su paradero y solicita a quienes puedan aportar información que se comuniquen de inmediato.