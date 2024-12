Bariloche: El dramático rescate de la parapentista atrapada en los cables

Embed - Así rescataban a los parapentistas atrapados en los cables

Controversia en torno al parapente en la zona

La práctica de parapente en el área del Teleférico ha sido motivo de debate desde hace meses. Tiempo atrás el Concejo Deliberante de Bariloche aprobó una ordenanza que habilita estas actividades en el predio del complejo turístico.

Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por la Fundación Sara María Furman, propietaria del lugar, quienes solicitaron al intendente vetar la normativa, algo que no sucedió, argumentando que no se les consultó previamente y que la práctica de esta actividad en el predio conlleva riesgos asociados con el aterrizaje en la zona, la presencia de viviendas, una ruta con tránsito, cables y numerosos árboles.

Milagro en la montaña

En septiembre pasado, el tercer esquiador que había desaparecido tras una avalancha en el Cerro López de Bariloche fue hallado con vida, cuando se reanudaron las operaciones de búsqueda. El accidente ocurrió mientras tres personas practicaban esquí de travesía, quedando atrapadas bajo la nieve. Lamentablemente, una de las víctimas, una turista irlandesa, falleció.

En el operativo participaron 28 rescatistas de la organización, quienes se desplazaron de manera urgente al área afectada por la avalancha, apoyados por un perro rastreador especializado.

Nahuel Campitelli, jefe de la Comisión de Auxilio del Club Andino de Bariloche, explicó en Arriba Argentinos: “La búsqueda la habíamos suspendido por las condiciones del terreno. Hasta ese momento, teníamos una persona fallecida y otra con heridas leves que fue evacuada”.

El aviso de la tercera persona fue recibido a las 3 de la madrugada a través del 911, lo que permitió reactivar el operativo de rescate. “La tercer víctima logró comunicarse con el 911 y, a través de ellos, se contactó con la Comisión de Auxilio. Fuimos a rescatarla”, comentó Campitelli. “La encontramos con vida, está consciente y la están evacuando”, añadió, confirmando que ya no hay más desaparecidos.

La avalancha, ocurrida cerca de las 17 horas en las inmediaciones del refugio del cerro López, atrapó a tres personas que practicaban esquí de travesía. “Era un grupo de tres, ya encontramos a las otras dos personas: una fallecida y la otra evacuada con heridas leves”, detalló en su momento Campitelli.