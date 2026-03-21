Anuncian la extensión de la bicisenda en Fernández Oro: cuáles serán los sectores conectados

El intendente Gustavo Amati realizó el anticipo de la obra de conectividad vial. El proyecto incluye la creación de un Parque Central y Recreativo con monumentos.

Una importante obra de conectividad vial fue anunciada para la localidad de Fernández Oro . Se trata de la presentación de un proyecto para la extensión de la ciclovía , una intervención que permitirá una mejor comunicación y traza para los ciclistas que transitan cada día entre las principales localidades del Alto Valle .

El anuncio estuvo a cargo del intendente Gustavo Amati , que indicó el inicio de la confección de un proyecto para darle continuidad a la ciclovía en el ejido urbano de Fernández Oro. La obra forma parte de un plan integral de desarrollo urbano para acompañar el crecimiento demográfico de la localidad y mejorar la transitabilidad para los ciclistas.

Los sectores contemplados inician en la estación de servicio YPF hasta la rotonda de Sthimpra , con el objetivo de integrar Fernández Oro con las ciudades vecinas de Cipolletti, Allen y mejorar la vía para aquellas personas que se trasladan hasta Neuquén para trabajar.

bicisenda fernandez oro El proyecto está sujeto a la aprobación del Concejo Deliberante.

Además, el jefe comunal adelantó que se proyecta la creación de un nuevo espacio dentro del Parque Central y Recreativo, iniciativa que se llevará adelante en articulación con el sector privado

“Como corresponde, este proyecto está sujeto a la aprobación del Concejo Deliberante. Seguimos trabajando con planificación, inversión y visión de ciudad” indicó Amati.

Fernández Oro recibiría un aumento del 54% de coparticipación: las claves del crecimiento de la ciudad

La Municipalidad de Fernández Oro podría recibir el aumento cercano al 54% en los fondos de coparticipación provincial, un incremento vinculado al crecimiento demográfico de la localidad y la actualización del esquema de distribución basado en el Censo 2022 que impulsa el Gobierno de Río Negro. El anuncio fue confirmado por el intendente Gustavo Amati a medios locales, tras su participación en la mesa de trabajo junto a los intendentes del Alto Valle.

El anuncio se realizó después de la primera mesa de trabajo que tuvo lugar en Villa Regina y contó con la participación de los jefes comunales de la provincia y del Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos. En la reunión se analizó el nuevo esquema de coparticipación municipal, un rediseño que no se modifica hace más de tres décadas.

ciclovia fernandez oro El proyecto contempla un Parque Central y Recreativo.

El jefe comunal explicó que el nuevo índice deberá atravesar la aprobación de la Legislatura de Río Negro para su entrada en vigencia. Ese proceso legislativo definirá la actualización se definirá con los nuevos índices poblacionales y económicos.

Amati explicó que el encuentro permitió abrir una instancia de diálogo entre los gobiernos locales y que el Ejecutivo provincial avance en la primera etapa de consenso. “Se pudo dialogar y debatir en buen sentido, y logramos un acuerdo en esta primera etapa” explicó el jefe comunal.

Un esquema sin actualizar hace 30 años

El intendente también destacó el rol del gobernador Alberto Weretilneck, a quien le atribuyó la decisión política de comenzar a saldar esta deuda histórica con los municipios. “Es una decisión muy importante del gobernador empezar a actualizar un sistema que llevaba décadas sin cambios. Tal como dijo el gobernador acá la provincia no va a quitar recursos a ningún municipio" indicó.

bicisenda oro Fernández Oro, entre las localidades con más crecimiento de la provincia de Río Negro.

El mandatario municipal también vinculó el incremento de los fondos de coparticipación al crecimiento que experimentó Fernández Oro en los últimos años. La localidad transitó la llegada de cientos de familias, jóvenes y personas que decidieron radicarse en Oro, ese aumento se refleja en los barrios nuevos que se desarrollaron en la última década.

El crecimiento constante de Fernández Oro en la última década

Amati también agradeció a todo el pueblo de Fernández Oro, destacando que “cada vecino y cada sector de la comunidad hizo su parte para poder lograr este nuevo índice de coparticipación que la ciudad viene reclamando desde hace muchos años”.

La reunión sobre la actualización del índice tuvo lugar el jueves 5 en Villa Regina, hoy viernes se realizará en Viedma con los municipios de la Zona Atlántica. El martes 10 de marzo se llevará adelante en Bariloche con los municipios de El Bolsón, Dina Huapi y Ñorquinco. Mientras que el miércoles 11 de marzo tendrá lugar en Los Menucos junto a Los Menucos, Pilcaniyeu, Comallo, Valcheta e Ingeniero Jacobacci.

fernandez oro bicisenda

La necesidad de actualizar los fondos de coparticipación

Durante la jornada, equipos técnicos de Hacienda y Rentas detallaron que el cambio principal consiste en reemplazar los datos poblacionales del Censo de 1991 por los registros censales actuales, con el objetivo de reflejar con mayor precisión la realidad demográfica de cada municipio.

El sistema vigente establece que el 40% de la masa coparticipable se distribuye según la población, otro 40% en función de la recaudación provincial generada en cada jurisdicción y el 20% restante se reparte en partes iguales entre todas las localidades. Con la actualización de esos datos, ciudades que crecieron de forma acelerada podrían recibir una mayor cantidad de recursos.

Desde el Ejecutivo provincial ratificaron además que la masa total de fondos no se reducirá, sino que el proceso busca únicamente actualizar los índices para adecuarlos a la realidad actual de una provincia que experimentó cambios demográficos y económicos en los últimos 30 años.