Aníbal Tortoriello: "La coincidencia con el gobierno de Javier Milei es total"

El diputado nacional por Río Negro Aníbal Tortoriello confirmó la oficialización de su propio partido Creo Río Negro , pero mantiene su intención de ser candidato a senador por La Libertad Avanza a través de una alianza que aún no está confirmada.

De cara a las próximas elecciones legislativas de octubre, y a pesar de tener su nuevo espacio prácticamente listo para ser usado como herramienta electoral, Tortoriello asegura que su intención es ser candidato a senador por LLA, y que en caso de que esta iniciativa no se concrete participaría de las elecciones con su nuevo partido. “Ellos me aclararon que no tienen ningún interés de hacer alianzas con otros partidos, pero sí de incorporar candidatos que por supuesto coincidamos en cómo llevar adelante una gestión pública. En esto por supuesto la coincidencia con el gobierno de Javier Milei es total", dijo Tortoriello.