Amatti anunció obras de asfalto, un nuevo loteo municipal y la solución a problemas históricos de Fernández Oro

El intendente informó el asfalto en la calle Mitre en el sector llamado "La Falda" que conecta con Cipolletti . Destacó el arreglo de los conflictos con la presión de agua.

El intendente de Fernández Oro , Gustavo Amatti definió los nuevos ejes que marcarán su gestión durante el 2026. El mandatario anunció una agenda centrada en la infraestructura , en la planificación del crecimiento urbano y mejoras concretas que mejoren la calidad de vida de los vecinos. El mandatario anunció obras de cordón cuneta, asfalto , el lanzamiento de un nuevo loteo municipal y la solución a problemas históricos de la localidad como la baja presión del agua durante el verano. El anuncio se realizó tras una reunión con el gobernador Alberto Weretilneck.

Uno de los pilares de esta nueva etapa de gestión será el plan de asfalto sobre arterias principales. En ese sentido, confirmó que próximamente realizará la licitación para la obra de cordón cuneta sobre la calle Mitre , la vía estratégica conocida como “La Falda” que conecta con Cipolletti. Posteriormente, se avanzará con el asfaltado de 1000 metros de esa traza.

Amatti también destacó que avanza con un proyecto de cloacas para sectores que aún no cuentan con el servicio básico , junto con la consolidación de espacios verdes y la ampliación de la ciclovía . Esta última intervención anticipa otros mil metros de asfalto, para fortalecer la movilidad sustentable y la conexión con localidades vecinas a través de la bicicleta.

El crecimiento exponencial de Oro, un desafío de gestión

Uno de los principales desafíos de Amatti es abordar el crecimiento de la población de Fernández Oro, ordenar el crecimiento urbano con el acompañamiento de los servicios básicos, garantizar la seguridad y potenciar la economía local. Las demandas para el acceso a la tierra también forman parte del plan municipal de este año.

El intendente adelantó que entre marzo y abril se podría abrir un nuevo loteo municipal, destinado a vecinos y vecinas de la localidad. “Es una demanda que está hace tiempo y queremos, que al finalizar esta gestión, más familias puedan acceder a su lote y puedan lograr su casa propia” indicó en declaraciones radiales.

Nueva maquinaria para mejorar el estado de las calles de tierra

Respecto al estado de las calles de ripio, Amatti destacó la incorporación de maquinaria al parque automotor municipal durante 2025. Se llevó adelante la compra de una motoniveladora y el rodillo compactador, lo que permitirá mejorar la traza del camino incluso durante períodos de lluvias, para eliminar pozos y mejorar la calzada. Sin embargo, reconoció que aún queda trabajo por delante y el objetivo es avanzar de forma estratégica con el Gobierno Provincial.

Fernández Oro aéreo El crecimiento de Fernández Oro se volvió un desafío de gestión municipal para abordar la planificación urbana, garantizar la seguridad y fortalecer la economía local.

Durante el encuentro del gobernador y el intendente se abordaron temas claves como la actualización de la coparticipación, el plan de pavimentación y las obras complementarias, además del avance de proyectos de agua potable y redes cloacales, considerados estratégicos para acompañar el desarrollo sostenido de la ciudad.

En ese marco, el gobernador Alberto Weretilneck remarcó la importancia del trabajo articulado con el municipio y aseguró el acompañamiento provincial. “Fernández Oro es una ciudad que crece y necesita planificación e inversión. Vamos a seguir trabajando codo a codo con el municipio”, sostuvo el mandatario.

Fernández Oro altura ruta 22 El intendente anunció el asfalto en el sector conocido como "La Falda" que conecta con Cipolletti.

La solución al histórico problema de la presión de agua

Ante la llegada de las altas temperaturas y consultado por el suministro de agua, el intendente llevó tranquilidad al asegurar que los problemas históricos con la presión del agua están resueltos. Explicó que el trabajo en conjunto con ARSA y la Provincia como la ampliación de los filtros rápidos inaugurados en mayo del año pasado y las mejoras en las cañerías y válvulas, contribuyen a que todos los barrios tengan una buena presión y servicio de agua las 24 horas del día. Incluso destacó que las mejoras llegaron a sectores castigados por la baja presión como Costa Linda.

Finalmente, el intendente destacó que el desafío central es acompañar el crecimiento de Fernández Oro con obras, infraestructura y brindar servicios a toda la población. “La ciudad creció de manera rotunda y necesitamos seguir mejorándola”, concluyó Amatti.