Productores en alerta por chacras abandonadas

En Cipolletti, las tierras productivas desde hace rato sufren el avance de los loteos y las ventas de parcelas de frutales para nuevos barrios se acelera por la crisis. Sin embargo, el fenómeno no es exclusivo de la ciudad: la región pierde casi mil hectáreas por año y en Villa Regina estiman que quedarán apenas 18 mil hectáreas en producción. “No sabemos qué va a pasar con las 60 mil personas que trabajan en el sector”, expresó Franco Susca, presidente de la cámara de Comercio y Producción de esa ciudad. El dirigente insistió en la necesidad de que los gobiernos se sienten a buscar una salida para el sector antes de que la crisis arrase con lo que queda de la pera y la manzana.

“Esperemos que se tomen medidas, pero no las vemos. Bajar los costos es muy importante, al igual que la presión fiscal, y eso no se ve que se pueda hacer porque no hubo avances por ningún tipo de reforma tributaria”, manifestó el referente reginense a FM del Sol.

La suba del dólar, tantas veces reclamada, no le da aire al sector porque “los costos suben al mismo ritmo, que esté en 18 pesos no alivia”, afirmó Susca.

Los productores esperan una intervención concreta y apuntan a una quita de cargas laborales. Si no, “hay que volver a como era antes, poder vender sin pasar por el galpón”, concluyó Susca.