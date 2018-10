La comunicación del juzgamiento del médico del hospital Pedro Moguillansky se llevó a cabo en un marco de mucha tensión debido a la nutrida presencia de integrantes del grupo autodenominado Salvemos las 2 Vidas. También siguió de cerca el desarrollo de la audiencia la legisladora provincial Marta Milesi, quien impulsó la denuncia en contra del profesional por no acogerse a la ley 4796.

A lo resuelto por Sueldo se llegó luego de una importante demora debido a marchas y contramarchas derivadas de las posiciones encontradas de las partes intervinientes en el polémico proceso. En primer término, se había imputado a Rodríguez Lastra y a una médica, pero los responsables del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti decidieron no acusar a la profesional y seguir adelante con el juzgamiento del ginecólogo.

En tanto, la defensa oficial del médico trabajó arduamente para demostrar que se habían cumplido los pasos previstos en casos como el de la joven violada, quien había sido internada en el hospital local con un cuadro de salud muy delicado, explicaron fuentes judiciales. Después, hubo un cambio en la defensa y un abogado particular viedmense se hizo cargo de representar los intereses de Rodríguez Lastra.

Finalmente, el miércoles, la fiscalía encabezada por Santiago Márquez Gauna, Rita Lucía y Anabella Camporessi descartó cualquier posibilidad de no llegar al juicio oral y mostró su oposición al sobreseimiento del ginecólogo cipoleño. Desde la defensa se reafirmó el reclamo de no seguir adelante con el proceso y se plantearon cuestiones vinculadas a la frustrada ley nacional de interrupción legal del embarazo. Sin embargo, el caso no se encuadra en ese debate, sino en una ley que garantiza el aborto para víctimas de violación en Río Negro.

Márquez Gauna reiteró: “El único objetivo de este Ministerio Público es que se garantice la vigencia de la ley provincial y que se asegure la garantía y el cumplimiento de los derechos que la legislación prevé”.

Tras un análisis de 48 horas, Sueldo se mostró en sintonía con los acusadores y Rodríguez Lastra deberá sentarse en el banquillo sobre finales de noviembre o durante la primera quincena de diciembre. Antes, se llevará a cabo otra audiencia para analizar pruebas.

--> La víctima de la violación tuvo que ser internada

La joven víctima de violación a quien se le negó el acceso al aborto no punible en el hospital de Cipolletti debió ser internada de urgencia. Según informaron fuentes cercanas a la causa, habría intentado quitarse la vida.

Debieron trasladarla a un centro asistencial fuera de la ciudad para evitar el sufrimiento de ser atendida en el lugar donde no le permitieron acceder a la práctica médica contemplada por ley.

Tras la audiencia en la que el juez Sueldo determinó continuar con el proceso judicial y llevar a juicio al médico Rodríguez Lastra, se conoció la grave situación que atraviesa la víctima.

Según contó a LM Cipolletti la legisladora Marta Milesi, la joven está internada en el hospital de Cinco Saltos, sedada, tras un intento de suicidio.

La grave situación habría sido motivada por la viralización en redes sociales de la campaña de grupos provida en apoyo al doctor imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En videos y mensajes se aseguraba que el bebé y la madre estaban bien y se omitía que el embarazo fue producto de una violación.

“Ella tuvo acceso a los videos y desde ese momento tuvo una recaída. Se la debió internar porque intentó quitarse la vida. Ahora está con un cuadro de anorexia importante. A una persona que no vivió el padecimiento de ella le parece muy fuerte la campaña viral de estos grupos, imagínense lo que le provocan a ella”, relató Milesi. Añadió que todo lo informado está escrito en su historia clínica.

Al sostener la acusación, el fiscal Santiago Márquez Gauna había asegurado que la víctima de la violación seguía afectada por la situación al manifestar que “su estado de salud es muy precario”. Fuentes que siguieron de cerca el caso aseguraron que no fue el primer intento de suicidio.

“Hoy (por ayer) todo se complicó porque fue un día muy fuerte y ella, como todos, tiene acceso a la información”, informó la legisladora, quien impulsó la denuncia contra el ginecólogo.

--> Milesi denunció agresiones

La legisladora Marta Milesi, quien presentó la denuncia contra el médico, presenció la audiencia y aseguró que luego fue increpada por militantes provida. “Me insultaron y gritaron cuando salía del lugar. Yo siempre voy a estar del lado de las víctimas”, expresó.

“Estuve presente en la audiencia y sufrí la agresión de quienes vinieron a acompañar al médico. Estoy acostumbrada a los fundamentalistas y siempre dije que no son buenos ni para un lado ni para el otro, y hay que ser respetuosos de los que piensan diferente. Yo siempre estoy del lado de la víctima”, concluyó.