Preocupación por contagios en el personal de salud

“Este paciente estaba internado con una patología previa, ahora resta investigar qué fue lo que pasó: si fue alguien que entró de afuera o algún personal sin elementos de protección. Todo eso hay que estudiarlo, y hoy no tengo una respuesta”, expresó.

Contó que a raíz de esto se hizo un registro epidemiológico de todo el personal. “Si alguien entró sin protección, hay que hisopar a esa persona. Hay alguien que evidentemente, que no sabemos si es de adentro o de afuera, debe estar en estudio. Todas las personas que están cuarentena fueron porque estuvieron en contacto con el paciente sin los elementos de protección”, indicó.

Iberó afirmó que de probarse que no se cumplieron los controles de seguridad en el personal, desde Salud están analizando aplicar medidas. “Si hay algo hecho a propósito, se inicia las investigaciones correspondientes. No creo que nadie lo haga, arriesgándose, sabiendo que tiene coronavirus”, aseguró.

Iberó además afirmó que el contagio de la profesional de la salud de Villa Regina no fue un contagio intrahospitalario como se denunció, sino que fue a trabajar con síntomas, y mientras tanto no dejó de ir a trabajar, por lo que se aisló a quienes tuvieron contacto estrecho con ella. Cuando se confirmó se la internó.

“Hay que dejar en claro para quienes piden hisopados masivos, que si no tienen síntomas el análisis va a dar negativo. Eso no quiere decir que si tuvieron contacto estrecho con infectados, en dos semanas no puedan generar síntomas y el hisopado ahí recién de positivo”, agregó.

La funcionaria además dijo que varios pacientes de Allen positivos de coronavirus son personal sanitario que trabaja en el sanatorio cipoleño. Actualmente en esa ciudad son 7 los infectados. “La mayoría de ellos trabajaban en el mismo centro de salud privado, y están en buen estado, relató Iberó.

