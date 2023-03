Desde este lunes 6 hasta el jueves 16 de marzo, en distintos puntos de la ciudad de San Carlos de Bariloche se estará llevando adelante el rodaje de la serie de Disney “What I was doing while you were breeding”.

El horario estimado de filmación será de 7 a 19 horas durante los próximos diez días. Las calles involucradas serán Pagano, San Martín esquina Pagano, Independencia, Centro Cívico y Vicealmirante O’connor entre Villegas y rolando.

Cine Por rodaje de serie de Disney, el tránsito en Bariloche estará interrumpido

El proyecto

Luego del éxito de la serie Santa Evita, Non Stop comienza la pre producción de la serie “What I was doing while you were breeding” basada en el aclamado bestseller de Kristin Newman, con el mismo nombre. Kristin es una guionista/productora de TV con más de 20 años de carrera en Hollywood, siendo parte de That 70’s show, Chuck y The Neighbors.

La historia está basada en su propia experiencia, cuando decidió poner una pausa a su vida en Los Ángeles para recorrer el mundo, y en esta primera temporada conoceremos sus vivencias durante los meses que pasó en Argentina. Ella misma está al frente de todos los detalles de la serie.