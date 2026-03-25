Lo asaltaron de madrugada, dio aviso y cayó la banda: dos adolescentes detenidos en Cipolletti

Un hombre fue sorprendido por tres ladrones. La Policía actuó rápido, atrapó a dos menores y busca al tercer sospechoso.

Personal de la Comisaría 4° montó un operativo cerrojo y atrapó a dos sospechosos. Foto: Archivo.

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a Cipolletti durante la madrugada , cuando un hombre fue asaltado por tres individuos en la vía pública.

El ataque ocurrió cerca de las 5:30 en calle Blas Parera, entre Avenida Mengelle y Namuncurá, donde la víctima fue interceptada y amenazada con un objeto apoyado en la espalda.

Tras el robo, el hombre logró llegar hasta un control vehicular y alertó a la Policía , aportando detalles clave sobre los sospechosos .

Con esa información, efectivos de la Comisaría 4° desplegaron un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad.

Dos adolescentes demorados y elementos secuestrados

Minutos después, uno de los sospechosos fue interceptado en calle Tucumán. Se trataba de un joven de 17 años, a quien le encontraron una réplica de arma de fuego, una billetera con dinero en efectivo, documentación de la víctima y un destornillador.

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En paralelo, otro adolescente de 16 años fue localizado en calle Mariano Moreno, sobre las vías del ferrocarril, cuando intentaba escapar.

Buscan al tercer implicado

Mientras los dos menores fueron demorados el domingo, la investigación continúa para dar con el tercer sospechoso que logró huir.

En el lugar trabajó personal del Gabinete Criminalístico, y se dio intervención a la SENAF por tratarse de menores de edad.