Encontraron a la joven que había desaparecido en el Alto Valle

La Policía de Río Negro había lanzado un alerta por una joven de 18 años. Había sido vista por última vez anoche. No llevaba celular ni documentos.

La comunidad de Allen y los alrededores estuvo en estado de alerta tras la desaparición de una joven de 18 años de quien no se tenía rastro desde el sábado 21 de marzo de 2026 , alrededor de las 23:00 horas.

La situación generó especial preocupación en su entorno y en las autoridades, ya que la joven se retiró sin su teléfono celular, sin documentación personal ni ninguna otra pertenencia , lo que dificultó su localización y aumentó la urgencia del operativo de búsqueda . Sin embargo, este domingo su madre confirmó su aparición.

La Comisaría 6° de Allen y la Jefatura de Policía de Río Negro , habían lanzado una alerta para dar con su paradero y compartieron distintas características de la joven para facilitar su aparición.

Durante la tarde de este domingo, su madre se manifestó en redes sociales para confirmar su aparición en buen estado de salud. "Ya apareció, gracias a todos por compartir", comentó en los posteos de la búsqueda.

Cómo se puede brindar información para colaborar

En estos casos, cualquier dato, por más pequeño que parezca, puede ser vital para dar con su paradero. Desde la fuerza policial detallaron que, en caso de haber visto o tener información certera sobre las personas por las cuales se lanzan las alertas, se comuniquen de inmediato con los siguientes contactos: