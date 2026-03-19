Extienden la costa de Allen para proteger una reserva de aves

El Departamento Provincial de Aguas realizó obras para frenar la erosión de la rivera y resguardar la conservación de aves especies en peligro. El rol del famoso zoológico en la zona.

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Fundación Bubalcó finalizaron una obra de extensión de la defensa de la costa en Isla 19 , ubicada en una zona rural de Guerrico, Allen . El objetivo de la obra fue para contener un proceso erosivo detectado en el sector y proteger un predio dedicado a la conservación de fauna.

La intervención consistió en prolongar la defensa existente mediante la colocación de roca en una longitud aproximada de 120 metros , reforzando la protección de las tierras ribereñas y resguardando un espacio ambiental estratégico dentro del área.

Según explicó el inspector del DPA, Gabriel Manuel, “en el año 2009 se ejecutó en la Isla 19 una defensa continua de costa mediante la utilización de roca, con el objetivo de atenuar el proceso erosivo que amenazaba la integridad de las tierras ribereñas del sector”.

El técnico explicó que durante las inspecciones efectuadas en 2025 se verificó que la obra original continuaba cumpliendo su función original. Pero en esa revisión se detectó un nuevo punto crítico.

rio allen Las obras se realizaron para frenar un proceso erosivo que ponía en riesgo un área de protección de especies en peligro de extensión.

“Se constató que la obra cumple satisfactoriamente con su diseño, pero también se detectó un nuevo frente erosivo aguas arriba que ponía en riesgo un predio destinado a la conservación de especies en peligro de extinción” explicó Manuel.

Ante esta situación, se resolvió avanzar con una nueva intervención que diera continuidad a la defensa existente. “Se decidió prolongarla en una longitud aproximada de 120 metros bajo un esquema de colaboración institucional” agregó el inspector.

Trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad

La obra se concretó a partir de un esquema de cooperación entre el Gobierno de Río Negro, a través del DPA y la fundación que administra el parque Bubalcó.

“Fue así que la Fundación que administra el refugio de animales proveyó la roca necesaria, mientras que la ingeniería y la dirección de los trabajos estuvieron a cargo del Departamento Provincial de Aguas”, señaló el inspector.

RÍO ALLEN La intervención se realizó en la Isla 19 en la zona rural de Guerrico, Allen.

El DPA también aportó el equipamiento para ejecutar la obra. “Se dispuso una retroexcavadora Caterpillar para realizar el movimiento de suelo, la limpieza del sector y el acomodamiento de la roca”, agregó.

Bubalcó, un espacio dedicado a la conservación

El predio protegido por la obra forma parte del parque Bubalcó, un espacio dedicado a la conservación de especies en peligro de extinción que impulsa la protección y restauración de la biodiversidad mediante proyectos colaborativos, educación ambiental, investigación científica y el involucramiento de la comunidad.

La intervención permitió reforzar la protección de este sector del territorio y consolidar un trabajo conjunto entre el Estado y organizaciones comprometidas con el cuidado del ambiente y la biodiversidad.