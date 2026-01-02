Disparos y persecución: siete detenidos y secuestro de armas

Un intento de robo de una motocicleta motivó un operativo policial que culminó con la detención de siete personas. Se incautaron plantas de marihuana y armas de distintos calibres.

El operativo policial derivó en la detención de siete hombres y el secuestro de armas, drogas y plantas de marihuana.

Un operativo policial por el robo de una motocicleta que se llevó adelante la noche del jueves en Paso Córdoba, General Roca derivó en la detención de siete personas y el secuestro de armas de fuego, motocicletas y estupefacientes . El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Comisaría 48° con el acompañamiento de otras unidades.

El operativo se inició a partir de una denuncia que alertaba sobre un intento de robo de una motocicleta , episodio en el cual se habrían efectuado disparos de arma de fuego . El personal de la Brigada Rural que se encontraba en las inmediaciones, escuchó las detonaciones e inició una persecución de los presuntos autores.

Los disparos iniciaron el seguimiento de los sospechosos, quienes se movilizaban en distintas motocicletas y se dieron a la fuga .

Una persecución policial que terminó con un enfrentamiento

La persecución finalizó en una vivienda ubicada en la intersección de Antonio Algan y José Pasegui, donde los jóvenes intentaron resistirse arrojando objetos contra los efectivos. Ante ese escenario, se solicitó apoyo y se sumaron móviles de distintas dependencias policiales.

arma El procedimiento policial derivó en el hallazgo de armas de distinto calibre.

Durante el procedimiento se registraron forcejeos y momentos de tensión, hasta que se logró la aprehensión de los siete implicados en el robo. Con la presencia de testigos para garantizar el procedimiento, los agentes ingresaron al domicilio y realizaron las diligencias ordenadas en el lugar.

policía El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Comisaría 48°.

Secuestro de armas, motocicletas, drogas y plantas de marihuana

En el interior de la propiedad se secuestraron dos armas de fuego, dos motocicletas y una riñonera con sustancias compatibles con estupefacientes. Además, se encontraron varias plantas de marihuana que se encontraban en el patio de la vivienda, las cuales quedaron a disposición de la Justicia.

Por el hecho intervino la Fiscalía de turno, que dispuso la detención de los involucrados y el inicio de actuaciones por distintos delitos. En paralelo, debido al hallazgo de drogas, tomó intervención la Justicia Federal por una causa vinculada a la Ley 23.737.

arma policía Además del secuestro de armas, se descubrieron plantas de marihuana en el patio de la vivienda.

La investigación continúa con el objetivo de determinar las responsabilidades individuales y esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los disparos.

Secuestraron armas caseras, play station y celulares para estafas en la cárcel

Una requisa masiva y simultánea realizada en el Establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca permitió desarticular maniobras internas y recuperar una gran cantidad de elementos prohibidos. Entre los objetos secuestrados había teléfonos celulares.

El operativo se desplegó desde las primeras horas de la mañana del martes y fue ejecutado de manera ordenada, coordinada y sin interrupciones, con participación del personal penitenciario de guardia entrante y saliente, y cobertura de seguridad especializada.

secuestro carcel Secuestro de play station en la cárcel de General Roca.

La intervención alcanzó a los pabellones 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, lo que permitió un control integral del establecimiento y una respuesta rápida ante cualquier intento de desorden, se destacó desde el Servicio Penitenciario Provincial.

Sin embargo, durante el desarrollo de la requisa algunos presos manifestaron su enojo al ser retirados momentáneamente de sus celdas. En dos casos puntuales, ese reclamo derivó en resistencia activa y agresiones verbales contra el personal.

Frente a esta situación, se actuó con protocolos claros, se evitó una escalada del conflicto y se dio inmediata intervención judicial, iniciándose causas por atentado y resistencia a la autoridad, lo que refuerza el mensaje de que este tipo de conductas no quedan impunes.

secuestro carcel roca Los teléfonos celulares eran utilizados para estafas.

Teléfonos escondidos en la cárcel

Más allá de ese episodio aislado, el resultado del procedimiento fue contundente. En total se secuestraron 16 teléfonos celulares, cargadores y fundas, confirmando el intento permanente de mantener comunicaciones ilegales desde el interior del penal.

Además, se incautaron cuchillos, planchuelas de hierro, tubos metálicos, hierros adaptados como "facas" y otros elementos cortopunzantes, que representaban un riesgo concreto para la seguridad de internos y trabajadores.

A esto se sumó el hallazgo de bebidas alcohólicas caseras, elaboradas con fruta fermentada en descomposición, que en el ambiente carcelario se conoce como "pajarito", en envases de gran tamaño, una práctica que suele generar conflictos internos y pérdida de control.

También se detectaron prendas de vestir similares a uniformes del personal, cables, joysticks de consolas de videojuegos, antenas y objetos contundentes, todos elementos prohibidos dentro del régimen penitenciario.