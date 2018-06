Los manifestantes realizaron un piquete a la altura de Puente 83, límite de ambas ciudades, y obligaron a los automovilistas a desviarse por el precario camino que corre paralelo al canal de riego, en dirección a Puente de Madera. Como si fuera poco, un colectivo se estancó en el sendero alternativo impidiendo por completo el paso. Así, miles de valletanos que se dirigían a sus puestos laborales o a estudiar, quedaron completamente varados.

Luego de hablar con la Policía Caminera, los piqueteros flexibilizaron la medida de fuerza y comenzaron a hacer intermitente el corte, para descomprimir el embotellamiento. La protesta duró alrededor de tres horas.

Los que se enteraron a tiempo del corte, optaron por ir por la Ruta 22, arteria que desbordó de vehículos y por momentos la circulación fue a paso de hombre.

El conflicto no es nuevo, sino que lleva más de dos años y medio. La firma Fruti Oro cerró sus puertas y dejó en la calle a unos 30 trabajadores, que denunciaron que fueron echados sin causa y no los indemnizaron.

A raíz de esta situación, acudieron a la Justicia, donde radicaron cuatro denuncias penales. Sin embargo, nunca recibieron respuestas. Para colmo de males, se enteraron de que la planta está funcionando, ya que se la habrían alquilado como depósito a una importante cadena de supermercados. “Que usen esa plata para pagarnos las indemnizaciones”, se quejó una de las manifestantes.

Los ex trabajadores de la firma frutícola levantaron el corte luego de que se acercara el abogado que los patrocina, quien les informó que la situación estaría en vías de encauzarse. Así, se retiraron del lugar pero las medidas de fuerza quedaron stand by, ya que no descartan volver en caso de no encontrar una solución al conflicto.

De parte de la empresa no esperan nada, es por eso que se juegan todas sus fichas a lo que se pueda gestionar a través del Poder Judicial.

30 manifestantes cortaron la Ruta Chica

Se trata de ex trabajadores de la empresa Fruti Oro que fueron despedidos hace dos años y medio y reclaman el pago de las indemnizaciones.

“Nos dejaron en la calle y no nos pagaron ni un peso. Ahora la planta la están alquilando, bueno, que con esa plata nos paguen las indemnizaciones entonces”. Mujer manifestante. Fue despedida de la empresa

