Piquete de políticos en la puerta de la Junta Electoral

“Acá lo único que pasa es que (Aníbal) Tortoriello no quiso reconocer que perdió, no se lo esperaba y no quiso admitir que le ganaron”, se quejaba un legislador provincial en la vereda. Otros políticos fumaban y asentían. Aunque hasta pocas horas antes habían competido por la intendencia y las bancas de concejales, la madrugada los encontró unidos.