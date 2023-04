Romina vive lejos del centro de Cipo, donde estudia y realiza la mayor parte de sus actividades diarias. El colectivo no pasa cerca de su casa, sus padres no disponen del tiempo para ir a buscarla y así se le complican los traslados. Entonces, la joven ya lo decidió: pidió de regalo de cumple el curso de manejo y sacar lo antes posible el carnet “para no depender de nadie e independizarme en ese sentido”.