Explicó que si bien la reducción de los derechos de exportación incide favorablemente sobre la competitividad del sector frente al exterior, la industria juguera rionegrina no se vio beneficiada por estas medidas, respecto de productos similares que sí fueron beneficiados.

“En el caso de la pera entendemos que el derecho de exportación debería ser del 0% ya que, de no ser así, solo se beneficiaría al Jugo de Manzana, gravando las demás posiciones con una alícuota muy superior a otros jugos concentrados de economías regionales similares a los cuales se les eliminan las retenciones llevándolas a cero, debiendo también tener en cuenta que la exportación en fresco de las mismas especies no tiene retenciones”, sostuvo.

El exgobernador rionegrino fundamentó que el jugo concentrado de pera y los aromas se exportan en un 99% y su producción juega un rol muy importante en la cadena productiva regional, ya que es el destino de aquella fruta que, por razones de falta de calidad el pequeño y mediano productor, no se puede destinar a la comercialización en fresco.

weretilneck

“Internacionalmente el mercado del jugo concentrado de pera es muy reducido, competitivo y con niveles de precio muy ajustados para nuestros costos de producción, habiendo logrado que nuestro país mejorara nuestra posición en este mercado luego de años de arduo trabajo”, agregó.

En tanto, Weretilneck pidió la supresión de aranceles de exportación para el sector ovino en todos sus productos: lana sucia, lavada, peinada, Blousse, Sub Proutos y Grasa.

Remarcó el daño que ocasionó la pandemia de COVID-19 junto con las intensas nevadas durante el crudo invierno, que dejaron al sector en una delicada situación. A esto se sumó el derrumbe de los precios y mercados nacionales e internacionales de todas las lanas y de la carne ovina, industrias paradas, ventas casi nulas, dificultades propias del coronavirus para el trabajo y la logística.

“Quiero transmitir mi enorme preocupación por el sector lanero, que en Río Negro nuclea a más de 2.200 productores, siendo una de las principales actividades realizadas en el sur de la provincia. Estas medidas tomadas no solo no estimulan la producción si no que, en este tan duro año por el que está pasando, agrava y profundiza la crisis”, finalizó.