El Senado debatirá desde esta tarde en el recinto el proyecto para legalizar el aborto y se espera que la sesión se extienda hasta la madrugada. Como en 2018, la Cámara Alta está dividida en dos y la decisión que tomarán quienes no anticiparon su voto genera gran incertidumbre. Uno de los senadores que no adelantó su posición definitiva es el rionegrino Alberto Weretilneck , quien ratificó que sólo apoyará la ley si se modifica el texto aprobado en Diputados.

Entre los indecisos, hay senadores inclinados hacia alguno de los dos sectores por lo que se presume un empate en 34 con cuatro votos por definir. El caso de Weretilneck preocupa al oficialismo, puesto que ratificó hoy que se abstendrá de la votación si no hay modificación en la objeción de conciencia. El ex gobernador está a favor del aborto, por lo que su posible abstención perjudicaría la intención del Gobierno.

Senado Weretilneck Weretilneck no definió si votará a favor o se abstendrá, depende del proyecto final a votar.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró en los últimos días que "no se está analizando introducir cambios en el texto". Desde el oficialismo, plantearon a Weretilneck y otros senadores en similar situación, que se aplicarían cambios a la norma cuando sea reglamentada. El dirigente rionegrino no expresó si es suficiente para votar a favor. "Si se confirman las modificaciones, vota a favor. Si no, se abstiene", afirmaron fuentes cercanas al ex gobernador.

El proyecto fue girado al Senado luego de haber sido aprobado en Diputados el 11 de diciembre, por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado en 2018. En una maratónica sesión. Para hoy se espera una jornada extensa y hay parlamentarios rionegrinos que estiman que su turno para hablar en el recinto sea después de las 4 de la madrugada de mañana.