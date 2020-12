Histórico: empezó la vacunación contra el Covid-19 en Cipolletti

Mariela Celis, jefa de la campaña de vacunación, explicó a LM Cipolletti que hubo complicaciones típicas de cada fin de año para conseguir los materiales de vacunación y también el recurso humano disponible vinculado a las licencias.

“Pese a los inconvenientes, este martes y miércoles estamos garantizando la vacunación al personal específico, principalmente integrantes de UTI y laboratorio. La próxima semana continuará con todo el personal de salud y de seguridad. Esta tanda son 500 dosis para Cipolletti”, expresó.

Celis contó que esta primera dosis alcanza para inmunizar hasta un 90 por ciento por la generación de anticuerpos y con la segunda aumenta ese porcentaje hasta un 95 o 98 por ciento.

“La primera y segunda dosis son diferentes porque varían según el tipo de adenovirus que tienen. La primera es adenovirus tipo 26 y la segunda adenovirus 5. A Cipolletti sólo llegaron las primeras, y para aplicar la segunda tienen que pasar como mínimo los 21 días. En el caso de comprobar una reacción adversa con la primera dosis, no se coloca la segunda”, indicó.

Agregó que vacunarse no es obligatorio porque no está dentro del calendario. “Esta aún no ingresa al calendario, es voluntaria y es recomendable para luchar contra la pandemia, aunque tampoco es la solución definitiva. La gente tiene que seguir usando barbijo y manteniendo el distanciamiento. Aún no sabemos a ciencia cierta cuánto puede durar esta inmunidad en el cuerpo de las personas por lo que no se sabe si deberá ser como la vacuna de la gripe con actualización todos los años”, comentó Celis.

Dijo que para aplicarse la vacuna no es necesario hacerse ningún estudio de inmunidad ni de anticuerpos, y que con el tiempo se va a saber cómo funciona la vacuna, porque sigue todo en investigación.

La directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz, explicó que los días previos a la vacunación se elaboraron los listados del personal dispuesto y se los convocó.

“Se seleccionaron a los equipos destinados a esta primera vacuna. Estamos muy ansiosos y nos sorprendió la expectativa del personal. En un principio estaban un poco reacios a la vacunación, pero fueron ellos mismos quienes llamaron y averiguaron los horarios para estar presentes. Estamos muy conformes. Igualmente se respetará la decisión de quien no quiera vacunarse”, relató Muñoz.

Dijo que este martes está previsto que se vacune a 50 o 60 personas, en grupos de a 10.

“Es muy importante respetar los turnos y horarios para abrir el frasco con todas las personas presentes. Si o si necesitamos grupos completos de 10 personas”, expresó.

Agregó que se espera que en la segunda quincena de enero lleguen más vacunas y se pueda comenzar la aplicación con el resto de la población en generar priorizando a la población de riesgo como mayores de 60 años y aquellos que tengan algún factor de base.

La vacuna no tiene contraindicaciones

La recomendación a los primeros vacunados fue descansar entre 10 y 15 minutos en la silla para evitar mareaos producto de la ansiedad y el estrés. Pero la vacuna no cuenta con mayores contraindicaciones, sino que puede provocar síntomas similares de cualquier inyectable.

“Muchas veces se pueden marear, más que nada por la impresión de la aguja y el estrés de la situación. Son síntomas propios de cualquier inyectable. Los efectos adversos de cualquier vacuna se verán al largo plazo, y esta aún se encuentra en investigación. Dentro de las 48 horas pueden tener un poco de fiebre por la misma reacción de defensa del cuerpo. No todas las personas reaccionan de la mima forma”, indicó Mariela Celis.

Luego de descansar en el lugar, los pacientes se retiraron caminando lentamente por la salida lateral del Estado Municipal. Antes de retirarse debían indicar si presentaban algún síntoma extraño en su cuerpo. En caso negativo, retomaban sus actividades normales.

Quiénes no se podrán vacunar

Las indicaciones para la aplicación de la vacuna prevén que no podrán ser vacunadas mujeres embarazadas o en período de puerperio dentro de los 30 días luego de dar a luz. Tampoco integran en esta ocasión el listado las personas menores de 18 años de edad, personas inmunodepresoras o bajo tratamiento o con irregularidad en los tratamientos, ya que se necesita que el sistema inmune se encuentra en óptimas condiciones. Tampoco pacientes oncológicos bajo tratamiento de radiofrecuencia o quimioterapia.

La recomendación también deja afuera a todas las personas que tuvieron Covid-19 y se encuentren dentro de los 14 días. Pasado ese plazo, si tuvieron Covid, podrán aplicarse la vacuna sin problemas.