Luego de acomodar a los pacientes que permanecen internados en la UTI del hospital, hizo el pase con otros compañeros y se dirigió al Polideportivo Municipal. "Cero temor. Estaba decidida desde el primer momento", se sinceró. Fue temprano, a las 10, con el grupo que integraron otros compañeros de la batalla diaria, como los doctores María Inés Lagar y Luis Marincevic. Ansiosa y con ganas. Decidida. Tranquila. Y si tuvo alguna duda, fue que la vacuna tuviese una reacción adversa en el plantel porque no tienen reemplazo.

"Nosotros tenemos más posibilidades de sufrir complicaciones en la salud por otra cosa que por una vacuna", sostuvo. Por eso, recomendó a la población vacunarse, ya que si bien no evita la posibilidad de un contagio -como no lo hace tampoco la vacuna antigripal, por dar un ejemplo-, sí previene las formas graves de la enfermedad. Previene la muerte por Covid-19, y no es algo menor. "Eso es lo que tiene que quedar claro. Evita llegar al respirador y a otras formas de ventilación", agregó.