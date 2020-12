Cipolletti: hay un 50% de indecisos para colocarse la vacuna

Por estas horas, el personal de salud se encuentra expectante a la vacuna rusa (Sputnik V) contra el Covid-19 que todavía no llega a Cipolletti. Desde el domingo la están esperando.

"No te dicen que no, pero tampoco que sí. Yo creo que a medida que la gente se vaya vacunando y vea que no pasa nada, se van a sumar más personas. Mientras tanto, hay un poco de miedo e incertidumbre. Todos los días tenemos dudas y nos preguntan. Es como todo lo nuevo. Al principio, cuesta arrancar y aceptarlo. Pero hay que tener paciencia, esto es de a poco", expresó la jefa de Vacunación.

En diálogo con LMCipolletti, Arguello consideró que el miedo, la incertidumbre y la indecisión de muchos trabajadores son parte de un proceso nuevo que presenta interrogantes. Uno de ellos, tal vez el más frecuente de todos, es si la vacuna da Covid-19. "Hay que sacarse ese miedo porque está totalmente descartado", aseveró. Sin embargo, mucha gente todavía se lo pregunta y no lo tiene superado.

Salvando las distancias, ese temor existió y todavía permanece latente con otro tipo de vacunas que se colocan hace muchos años. Por ejemplo, la que combate el virus del papiloma humano (VPH), de transmisión sexual, que causa cáncer de cuello uterino. En el hospital, la colocan hace unos 10 años; y según Arguello, hay mujeres que todavía se resisten.

La jefa de Vacunación aseguró que la vacuna (rusa) sólo puede provocar inflamación en la zona donde se coloca, enrojecimiento o calor local, como ocurre con otro tipo de inyecciones. "Pero Covid no te va a dar", reiteró.

Dijo que es un virus modificado con proteínas que activa el sistema inmunológico de las personas cuando ingresa al organismo, y previene las consecuencias graves que provoca esta enfermedad en muchos casos. Es decir, aún vacunadas, las personas pueden contraer el Covid-19, pero se previene el riesgo de muerte.

Se recordó que no es obligatoria su colocación, ya que no forma parte del calendario nacional de vacunación. Es una vacuna de campaña.

Cuando llegue a Cipolletti, ya está todo listo para comenzar a vacunar a ese listado de 300 trabajadores de la salud. La vacunación será de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, en el Polideportivo Municipal. De ese total, Arguello advirtió que había alrededor de 120 trabajadores confirmados. No obstante, aclaró que es un número provisorio porque es dinámico. Puede cambiar día a día.

Lo importante es que a la hora de vacunar haya certezas respecto del diagrama de grupos de 10 personas que se van a vacunar. "Cada frasco tiene 10 dosis, y tienen que estar los 10 para colocársela", explicó.

A la vacuna hay que descongelarla y estabilizarla; y en el plazo de 30 minutos tienen que estar las 10 dosis colocadas. Esto es así porque la Sputnik V está a menos de 18 grados centígrados; mientras que las tradicionales van de los 2 a 8°C, precisó Arguello.

"Nosotros ya dimos la capacitación y explicamos cómo va a ser. Después, la decisión de vacunarse o no es de cada uno", cerró la coordinadora de Vacunación del hospital. De igual forma, confía en que la mayoría se convenza de colocarse la vacuna, a medida que se supere el miedo y la incertidumbre.