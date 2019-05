Pichetto sobre Soria y su derrota: "Falló en la construcción política"

Pichetto expresó que después de “un tiempo de prudencia, ahora puedo decir que la construcción política del Soria no ha respondido a la historia del peronismo, a una mirada más del centro moderada”.

Para el senador nacional, el frente electoral de Soria se conformó “con una visión híper ambientalista muy dura, que no tuvo en cuenta los factores productivos. La consigna ‘no al fracking’ en el Alto Valle fue muy negativa y no se convocó a la unidad del peronismo.

En este sentido, reconoció que el candidato roquense “era bueno” para intentar derrotar al oficialismo porque “tenía antecedentes con dos períodos como intendente y un apellido importante”. Sin embargo, “falló en la construcción, en el diseño y el ejercicio del trabajo político en las ciudades, en el contacto con los sectores, con las economías, con las cámaras y con las juntas vecinales”.

“No participé de la construcción política y dejé que el proceso se desarrollara”, continuó Pichetto. “Mi presencia iba a ser de un plano de interferencia, o de visiones contradictorias que yo no compartía y lógicamente me parecía que tenía que actuar no como muchos hicieron conmigo, tratando de que yo perdiera. No quería interferir con Soria. Aprendí de esas frustraciones”.

En contraposición, puso como ejemplo el armado político de Alternativa Federal como propuesta electoral para las nacionales. “Nosotros estamos trabajando en la construcción de un peronismo democrático y republicano que expresa Alternativa Federal”, remarcó. Afirmó que es “un modelo centro nacional moderado, proyectos productivos, desarrollo como ejes, la salida por el lado del trabajo y productivo de la Argentina”.