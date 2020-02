Pese a la amenaza de la Uocra, avanza la obra de la Ciudad Judicial

Según indicaron desde el Poder Judicial, actualmente se encuentra en la etapa las excavaciones. “Las próximas etapas corresponden a la estructura de hormigón de una fundación que requerirá mano de especialización puntual, que debe ser provista por la empresa para cumplir los plazos y calidades requeridas”, informaron.

La obra se desarrolla en un terreno donado por la municipalidad ubicado sobre calle Naciones Unidas, entre Teniente Ibáñez, Puerto Rico y Pastor Bowdler. Allí se colocó el cartel que visibiliza la gran obra y se perimetró el lugar.

“Durante enero se pudo observar como las máquinas realizaban perforaciones para el estudio del comportamiento de la permeabilidad del suelo y las napas, para luego ejecutar las tareas hidráulicas necesarias de bombeos que permitieron llevar adelante las excavaciones. El proyecto se dividirá en dos etapas, ejecutándose en esta primera etapa lo referido al fuero Penal que cuenta con una superficie cubierta de 11.178,13 m2.

A partir de la firma del acta, en diciembre pasado, quedó establecido el plazo de obra que finaliza el 28 de mayo de 2022.

El secretario general del gremio Uocra Cipolletti, Juan Garrido, dijo que hoy se reunió en el Ministerio de Trabajo con representantes de la empresa donde exigió la incorporación de mano de obra local en la construcción, pero no tuvo respuestas.

“Ellos quieren traer gente que tiene domicilio acá, pero que no son argentinos. No estoy discriminando a nadie, pero el acuerdo era incorporar trabajadores de la bolsa de trabajo cipoleña. No son afiliados al gremio, y no se respetó el acuerdo de 80/20. Son 14 extranjeros y por ahora sólo 3 locales. Si no se resuelve, vamos a parar la obra y nos vamos a apostar en el lugar sin importar las consecuencias”, adelantó a LM Cipolletti.

Dijo que en la bolsa de trabajo hay unas mil personas esperando por un puesto, y que al terminar la temporada de cosecha se puede incrementar.

“Traen gente de afuera porque les sale más barato. La empresa presentó un presupuesto muy bajo para ganar y ahora quiere ajustar con los obreros. No lo vamos a permitir. La obra se hace con cipoleños, o no se hace”, cuestionó el gremialista.

Añadió que la Ciudad Judicial es la única obra pública importante en Cipolletti y que se prevé que empleé a unos 80 trabajadores.

Trascendió que los extranjeros en la obra son empleados que tienen previsto realizar tareas específicas y que no hay oferta profesional de ese tipo en la región.

