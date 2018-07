Pesatti insiste en su intención de ser gobernador en 2019

El último sábado participó de una reunión en la Residencia de los Gobernadores, donde el tema electoral fue el central. También participó Juan Manuel Pichetto, hijo del senador.

Luego de ese encuentro, Pesatti salió a reafirmar su candidatura, lo que no dejó de llamar la atención tanto dentro como fuera de Juntos.

De todas maneras, el vicegobernador no descartó que haya otros dirigentes con aspiraciones, por lo que dijo que el oficialismo encontrará la forma de resolver las postulaciones. Sobre cómo se va a definir sostuvo que “no hay algo escrito sobre cómo hacerlo”.

Según consignó el diario El Cordillerano, Pesatti manifestó su respeto a la intención de la ministra de Educación, Mónica Silva, de ser candidata. “Es una gran compañera, es una excelente persona, todos somos elegibles”, afirmó en ese sentido.

También dijo que aún no saben bien cuándo se resolverán las candidaturas en el oficialismo, y no descartó a Carlos Valeri como integrante de la fórmula para el 2019.

Pero Pesatti no desaprovechó la oportunidad para marcar sus diferencias con el macrismo. “Cada vez me siento más lejos de este gobierno de millonarios. No tiene sensibilidad social”, concluyó.