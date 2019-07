En diálogo con LU19 La Voz del Comahue, Trasarti se mostró molesto por los dichos de Mildenberg, quien los responsabilizó de haber estado al borde de perder el subsidio de Nación por entregar, en dos oportunidades, información solicitada de manera errónea.

Al respecto, sentenció: "El servicio urbano de Cipolletti está en una situación muy especial. En los últimos ocho años hemos trabajado con gente que ignora lo que es un transporte de micros. No es cierto que fue culpa de Pehuenche, sí es cierto que tuvieron que mandar a pedir tres veces información de la empresa. Nos pidieron la cantidad de pasajeros que transportamos durante el 2017, 2018 y 2019, este último por SUBE. Del 2017/18 le pasamos la cantidad que requerían, pero les recomendamos que fueran a la empresa y no lo hicieron, sólo se comunicaron por teléfono".

A su vez, Trasarti comentó que, una vez que el Municipio le informó que ya habían enviado los papeles solicitados, les pidieron que dividieran la cantidad de pasajeros regulares de los estudiantes.

"Hicimos lo que nos pidieron, pero nos dijeron que no les coincidía la recaudación con la cantidad de pasajeros y estudiantes, esto es porque los boletos valen diferente. No tenían idea de cuándo habían cambiado las tarifas y por eso no les cerraban los números. Me tuve que enojar y hacer venir a una persona del Municipio en persona para que trajera el formulario y lo llenáramos nosotros. Una inoperancia bastante importante", agregó.

Por su parte, el dueño de la empresa dijo que la Municipalidad debería haber contado con la información que les solicitaron de antemano y que no es responsabilidad de la firma presentar dichos papeles.

Amenazas

En cuanto al subsidio que recibe el Municipio por parte de Nación -con Provincia como intermediaria-, Aquiles Trasarti explicó que, según la resolución 290 de 2019, Pehuenche debería cobrar más de 1 millón de pesos por mes del fondo de compensación, lo que totaliza más de 17 millones al año.

"Del millón de pesos, la Provincia pone $748 mil aproximadamente y el resto depende de Nación. En Neuquén se recibió casi 43 mil pesos por colectivo, esa es la suma que nos tienen que dar para Cipolletti. Desde enero a la fecha no hemos recibido nada. La deuda es de 4.2 millones más el gasoil de enero y febrero, que no nos dieron. Dijeron que no tenían plata, pero ese no es problema mío", sentenció.

Además, agregó que, "como está la situación, el gasoil que nos dan alcanza para 3 días, pero la masa salarial se lleva el total de la recaudación del mes, por lo que quedan unos 27 o 28 días en los que el gasoil no alcanza y es deficitario".

"El subsidio que recibía Pehuenche en 2017 y 2018 era sobre la base de 42 mil kilómetros y estábamos haciendo 20 mil kilómetros más de lo que establecía y es lo que venimos haciendo siempre. Hoy deberíamos hacer los kilómetros exactos por el subsidio que nos dan. Vamos a tener que acomodar los números para pagar el gasoil, los sueldos y tendrá que haber una reducción de personal y de frecuencia. Yo como empresario no puedo afectar la unidad de negocio por un servicio que es totalmente deficitario", aseguró Trasarti.

Finalmente, comentó que "existe un convenio colectivo que no se está cumpliendo y eso afecta la relación con el gremio y los trabajadores" y que, "si bien existe por parte de los empleados la mejor voluntad para organizar sus tareas, nosotros nos vamos a ver imposibilitados de cumplir con lo que establece o lo que se quiere firmar en el nuevo convenio".

LEÉ MÁS

Colectivos en riesgo, con fuertes reclamos a Nación

Mildenberg dijo que casi pierden el subsidio de Nación por culpa de Pehuenche