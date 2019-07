Colectivos en riesgo, con fuertes reclamos a Nación

Los servicios de colectivos urbanos en el Valle están al borde del colapso. En Cipolletti, la empresa advirtió que sacará colectivos de circulación por retrasos en los pagos de los subsidios comprometidos por Nación y el Municipio. En Roca, la situación no es más alentadora, lo que pone de manifiesto que no se trata de complicaciones de una empresa. “Nación tiene que entender que los subsidios son necesarios, no se puede ajustar el servicio a través de las tarifas”, aseguró Martín Villarroel, del gremio de los choferes en el Alto Valle.