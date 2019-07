Por esta razón, Mildenberg salió al cruce de las declaraciones y aseguró que el segundo subisidio más importante que brinda Nación a la provincia casi se pierde por culpa de Pehuenche.

"Cuando se realizó el aumento del boleto, con el intendente hicimos varias cosas y una de ellas fue la entrega por parte del Municipio de seis mil litros de gasoil por mes. Ellos lo compran a un mayorista y nosotros pagamos la factura. Se trata de un compromiso que Aníbal (Tortoriello) asumió y que está cumpliendo. La factura de junio está al día y no se debe nada", remarcó el edil.

A su vez, hizo mención al "segundo subsidio de importancia" que recibe la provincia de Río Negro por parte de Nación y que luego es enviado a cada municipio. "Yo fui a firmarlo personalmente a Viedma. La Provincia deposita el monto entre el 10 y el 20 de cada mes, pero esta vez se atrasó porque hubo un reajuste del importe original que se había pactado", agregó Mildenberg.

"No son 6 millones, sí 3 millones. No sé si es esa porque Nación no determinó el importe concreto. No se hizo antes por una cuestión de que Pehuenche nos pasaba mal la información y estuvimos a punto de perder el subsidio", sentenció Aldo Mildenberg.

Al respecto, explicó: "Tuvimos que hacer un nuevo convenio y hubo que viajar nuevamente a Viedma. La semana pasada se depositó y Pehuenche ya lo tiene, por lo que lo correspondiente al mes de junio ya esta pago. Lo que sí se debe es un porcentaje que iba a destinar Nación de forma directa al Municipio, pero el inconveniente radicó en que Pehuenche pasó mal la información que se le solicitó".

Según comentó el director de Seguridad Ciudadana, la empresa entregó información errónea sobre sus movimientos en dos oportunidades y que recién a la tercera lograron que enviaran todo en orden.

"A fines de abril y principios de mayo les dijimos que si no nos daban la información que estábamos pidiendo iban a perder el primer semestre del subsidio, y ahí nos pasaron los datos correctos. Mandamos la documentación y se aprobó. El intendente viajó a Buenos Aires para encontrarse con el secretario de Transporte de la Nación y allí firmó el nuevo convenio que autorizaba el pago", destacó.

Finalmente, Mildenberg aclaró que se abrió una cuenta específica para este subsidio a pedido de Nación y que la semana pasada se realizó la primer transferencia.

Reclamo por asfalto

Por otra parte, Aldo Mildenberg hizo referencia a los pedidos de la empresa de transporte para asfaltar las calles de la localidad y aseguró que, en muchos de los casos, se trata de una tarea imposible porque son barrios "que no están consolidados como tal", pero que sí se están ocupando de manera constante del mantenimiento de las mismas.

"Estamos con el mantenimiento permanente de los recorridos de los colectivos, fundamentalmente en las periferias. Lamentablemente hemos tenido muchos días de lluvia, pero en el día de ayer estuvo trabajando la máquina en la 2 de Agosto y Costa Norte", comentó.

