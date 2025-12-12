El peligro de hervir el agua en la pava eléctrica: qué tenes que saber

Una universidad reveló que al hervir agua en la pava eléctrica puede ocasionar daños a la salud. Cómo evitarlo.

Según el estudio, elegir materiales alternativos y descartar el agua inicial reduce la presencia de microplásticos en las infusiones.

Uno de los electrodomésticos más baratos y usados en las casas argentinas esconde un riesgo para la salud al que hay que prestarle atención. Tu querida pava eléctrica puede soltar pequeñas partículas dañinas para la salud. Una universidad estudió su funcionamiento y confirmó que hay un potencial daño.

El equipo de la University of Queensland analizó el funcionamiento cotidiano de las pavas de polipropileno, un material plástico muy difundido en electrodomésticos de bajo costo. El objetivo del estudio fue determinar si estos recipientes liberan partículas diminutas durante la ebullición del agua.

Los resultados, publicados en la revista Emerging Contaminants despertaron preocupación entre los investigadores. Cada primer hervor en una pava nueva libera millones de microplásticos y nanoplásticos en el líquido , un fenómeno invisible para el usuario y más frecuente de lo que se pensaba.

El análisis confirmó que los primeros usos son los más críticos. Al estrenar una pava plástica, la superficie interna conserva restos de material suelto provenientes del proceso de fabricación. Ese residuo se desprende con facilidad cuando entra en contacto con agua muy caliente. Los expertos detectaron cantidades elevadas de partículas en los hervores iniciales, más allá de las diferencias entre los métodos de medición utilizados.

Con el correr de los hervores, esa cifra disminuye de forma marcada, aunque nunca se llega a eliminar completamente la liberación de partículas. El desgaste propio del material genera nuevas fracciones plásticas, que se desprenden a lo largo del uso diario. El fenómeno se mantiene incluso cuando la superficie ya no presenta rastros visibles de residuos.

Los investigadores remarcaron que este proceso silencioso forma parte del deterioro natural del polipropileno sometido a altas temperaturas. Aunque la liberación posterior es menor en comparación con los primeros usos, el agua que sale de una pava plástica siempre contiene algún nivel de partículas.

La influencia del tipo de agua y la formación de una capa protectora

El estudio también observó que el contenido mineral del agua influye en la cantidad de plásticos que terminan en la infusión. El agua dura, con una elevada presencia de minerales, forma con el tiempo una película interna que actúa como barrera. Esa capa reduce la liberación de nanoplásticos al captar parte de las partículas que se desprenden del material.

Este proceso genera además una textura interna más áspera, capaz de retener porciones adicionales de plástico. Aunque no elimina el problema, marca una diferencia evidente respecto del uso de agua blanda.

Los expertos destacaron la importancia de estas partículas diminutas. Los nanoplásticos pueden atravesar barreras biológicas y llegar a la sangre, la placenta, los pulmones o el hígado.

Investigaciones previas ya detectaron este tipo de fracciones en alimentos, bebidas, leche materna y orina. Todavía no existe claridad sobre las consecuencias para la salud a largo plazo, pero se sospecha que la exposición cotidiana podría implicar algún nivel de riesgo.

Qué recomiendan los especialistas y cómo reducir la exposición

Ante los resultados, los investigadores de la University of Queensland propusieron una medida simple: descartar el agua de los primeros hervores de cualquier pava de polipropileno nueva. Ese gesto reduce de manera marcada la cantidad de partículas presentes en el agua que se consume después, sobre todo en los días iniciales de uso, cuando la liberación es más intensa.

Algunos fabricantes ya incorporaron esta indicación en sus manuales. A su vez, el estudio sugiere considerar materiales alternativos, como vidrio o acero inoxidable, que no liberan plásticos durante la preparación de bebidas calientes en pavas eléctricas. Elegir estos recipientes resulta útil para quienes buscan minimizar su exposición en la vida diaria.