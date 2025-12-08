Las obras del 2026 en Río Negro: "Salud es un punto fundamental que marcó el gobernador"

El ministro de Obras Públicas analizó el plan de obras que contempla el presupuesto 2026. Afirmó que hay proyecto en todos los municipios.

El ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, destacó el plan de obras públicas para el 2026.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren adelantó los lineamientos del plan de infraestructura para el próximo año. A pesar del contexto nacional, Río Negro ratificó el financiamiento propio y la gestión de créditos internacionales para sostener la actividad y el desarrollo de la Provincia.

El gobierno de Río Negro reafirmó los ejes centrales de la inversión en obra pública contemplada en el Presupuesto 2026, consolidando una agenda territorial que abarca a todas las regiones de la provincia.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, confirmó que se prevé la ejecución de alrededor de 380 proyectos -entre obras en marcha y a ejecutar-, distribuidos entre distintos organismos como el DPA, Transcomahue, Secretaría de Energía, Educación y los organismos que dependen directamente de Obras Públicas: Aguas Rionegrinas, Vialidad Rionegrina e IPPV.

obras viales rio negro

En esta línea, el ministro resaltó: "Hemos marcado una agenda permanente en cada localidad, sin importar su tamaño. Para el 2026, el presupuesto incorpora una serie de obras de diversa magnitud, como es el caso de las intervenciones acordadas con los intendentes". Estas acciones se enmarcan en el programa "Junto al Municipio – Construyendo Provincia", que lleva adelante el Gobierno de Río Negro.

Ante el retiro del financiamiento nacional, la Provincia redefinió su estrategia combinando recursos propios con créditos externos, como los fondos CAF. Este esquema permitirá avanzar en obras claves de saneamiento, planes directores de agua y vinculación vial.

Las principales obras

En materia de rutas y conectividad, el Ministro detalló algunas de las obras prioritarias para el turismo y la producción:

-Bariloche: repavimentación total del acceso al Aeropuerto, una obra fundamental dado su estado actual de deterioro.

-Sierra Grande: mejoramiento y obras de infraestructura de la Ruta Provincial 9, hasta el acceso a Punta Colorada.

-Viedma: acceso al Aeropuerto y su vinculación con la planta urbana.

-Cipolletti: obra sobre la Avenida Perón y ejecución de la rotonda en la intersección de Perón e Illia, financiada en conjunto con el municipio. En esta ciudad también se proyecta la repavimentación e iluminación de la Ruta Provincial 65.

-Campo Grande: reconstrucción de la Ruta Provincial 69.

En el marco del Plan Estratégico de Salud, la infraestructura sanitaria se posiciona como uno de los pilares de la gestión. «Salud es un punto fundamental que marcó el Gobernador», afirmó Echarren. El plan de obras contempla la incorporación de 202 nuevas camas al sistema público mediante ampliaciones y nuevos edificios.

Echarren adelantó además la próxima firma de contratos para el inicio de los hospitales de Sierra Colorada, Barda del Medio, Darwin, y la segunda etapa de ampliación en Maquinchao; así como también el avance en los proyectos y llamados a licitación de los nuevos hospitales de Dina Huapi y Sierra Grande. A su vez, se mantienen activos los trabajos en los hospitales de Chimpay y Cinco Saltos.

Por último, respecto a la política habitacional, Echarren explicó que la Provincia se enfocará en facilitar el acceso a la tierra y a los servicios básicos, adaptándose a la ausencia de grandes planes de vivienda nacionales. Se trabajará fuertemente en el programa «Suelo Urbano», infraestructura de servicios y las líneas provinciales «Casa Propia» y «Habitar», además de programas específicos para personas con discapacidad, priorizando el esfuerzo conjunto con los municipios.