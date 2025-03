Confirmado: Manuel Adorni será candidato a legislador por La Libertad Avanza

Desde la Casa Rosada señalaron que la postulación de Adorni responde a la intención de consolidar la presencia de LLA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque el vocero había expresado en entrevistas recientes que no tenía intenciones de competir, sostuvo que cumpliría cualquier pedido del presidente Javier Milei. "Voy a estar en la función que me ponga. Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa", afirmó en diálogo con TN.