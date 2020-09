Otro histórico comercio cierra sus puertas por la crisis

Aldo Chemor es el dueño, y hace 20 años se dedica a la venta de ropa y elementos para los recién nacidos en su comercio de calle Roca 355. Hace algunos años decidió expandirse y abrió un local en Neuquén Capital, pero las ventas no acompañaron y tuvo que cerrar. Luego abrió otra sucursal en la esquina de Perú y La Esmeralda, y si bien no fue un éxito, los primeros meses logró sostenerse. Pero la caída económica desde el 2018 sumado a la pandemia golpearon fuerte y no quedó otra opción más que retirarse del mercado.

“Hace dos años con el gobierno de Macri las ventas empezaron a car a la mitad y se puso todo muy difícil. Y yo tomé malas decisiones, en vez de achicar la estructura decidí expandirme, y fue todo peor. Tendría que haberme achicado a tiempo, y ahora no me queda más que cerrar y dejar atrás 20 años de trabajo, con mucha tristeza. Entre los dos locales tenía 13 empleados”, relató Aldo en diálogo con LM Cipolletti.

creciendo local

A la debacle económica del 2018 se le sumó en 2020 la pandemia del Covid-19, la imposibilidad de abrir sus puertas por varios meses y ahora, que pueden abrir, la situación de falta de dinero que provoca que no vendan casi nada.

“recibimos el aporte ATP para los sueldos de los empleados, pero no vendemos nada y no alcanza para sostener la estructura. Ya pude arreglar las indemnizaciones de la mayoría, sólo me resta acordar con dos de ellos. Los números no cierran por ningún lado, no vendemos nada, pero tenemos que seguir pagando alquiler, servicios, impuestos, y todo se volvió inviable. Estoy agotado, ya soy un hombre grande y no tengo fuerzas para continuar adelante”, explicó.

Dijo que a la gente apenas le alcanza para ir al supermercado, y es entendible que ellos no vendan, porque no son productos de primera necesidad.

“Yo hago mi autocrítica y no supe tener previsibilidad. Por un sueño de expansión, quise ampliarme, pero no funcionó, me debería haber achicado en su momento. Lo mismo me ocurrió durante el menemismo, tuve que cerrar los 20 años que tuve Cuero Crudo la zapatería más importante de la ciudad, porque la caída económica me fulminó. Estoy repitiendo la historia”, remarcó Aldo.

Añadió que mantuvo sus puertas abiertas todo lo que pudo para poder garantizar el trabajo de sus 13 empleados, pero que ahora la decisión ya es terminal y no queda otra alternativa. Su vidriera marca la grave situación con carteles que indican liquidación por cierre y venta de todo a mitad de precio.