Mañana habrá corte total de los puentes carreteros que unen Cipolletti y Neuquén. El gremio ATE Río Negro y las organizaciones sociales de la ciudad convocaron a protestar por la crisis económica que afecta a los bolsillos de los trabajadores.

Desde el Frente Popular Darío Santillán convocaron a movilizarse mañana desde las 9 en la plaza San Martín para marchar hacia la zona de los puentes y realizar un corte total del tránsito hasta las 15. También habrá protestas en Roca, Viedma, Bariloche y Neuquén.

Las organizaciones reclaman el aumento del salario social complementario, aumento de alimentos para los comedores y merenderos, y la declaración ya de la emergencia alimentaria.

“Queremos dar a conocer que con $7.500 no se vive y no se come hoy en día. Exigimos que nuestro sueldo sea de $15.000 como básico”, indicaron.

El gremio ATE Río Negro también convocó a manifestarse mañana en los puentes a las 10 de la mañana. Según expresaron, la devaluación de la moneda tras las PASO provocó la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos y exigen un aumento salarial.

“Desde la central obrera explicaron que la convocatoria es por el agravamiento de la crisis económica que se desató luego de las PASO y las consecuencias negativas que la devaluación tuvo sobre los asalariados, jubilados, desocupados y otros sectores como el comercio, las pequeñas y medianas empresas, la industria y la producción. Pedimos la reapertura inmediata de las paritarias”, informaron.