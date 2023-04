Odia a los perritos del barrio y los envenena: ya hay 8 muertos

Era la dueña de una de las 8 mascotas de la zona que fallecieron envenenados en las últimas horas. La tristeza se percibe y se palpa en la zona. La plaza luce vacía ya que los vecinos no quieren sacar a pasear a sus perros y los padres prefieren evitar que sus hijos jueguen allí por temor a que puedan también ellos ser víctimas de la locura ajena.

El extraño, demencial y criminal accionar no es nuevo en ese sector de la ciudad. Ya hay tristes antecedentes, por lo que se sospecha que "algún loco de acá que odia a los perros es el que les deja la carne y los huesos envenenados".

Eso fue lo que halló el placero este viernes en un tacho de basura. "Mi perrita era una chiguagua. No vimos absolutamente nada pero el placero me contó que en el tacho había una bolsa con huesos y muy mal olor. Mi hijo se cruzó y les advirtió a los nenes que juegan al fútbol", agrega la abuela que perdió a la "más fiel de mis 3 mascotas".

image.png Mora, una de las perras fallecidas por envenenamiento en las últimas horas.

"Donde iba yo, iba ella. Es tremendo esto. Siempre estaba conmigo. Hacía 7 años que la tenía. Siempre fui perrera y cuando falleció mi marido, llamé a Protectora de Animales y me trajeron esta perrita. Buenita, divina, eramos una sola", lamenta la señora y llena de indignación define a quien cometió semejante atrocidad como un "hdp que no tiene sentimientos, no se siente ni un ladrido en el barrio murieron todos los vecinitos...".

image.png

"Vinieron mis hijos y nietos a despedirse de la perrita y la enterraron en una chacra familiar", reveló angustiada la señora.

Por su parte, Adrián, otro amable vecino, recordó que lo sufrió en carne propia: "Hace más de 17 años que vivo en el barrio, por calle Balcarce. El tema es recurrente. Cada 3 años pasa. Debe haber un loco al que le molestan los perros, no solo en la plaza sino en todo la zona. En 2019 hubo más de 12 perros muertos, ahora volvió a pasar lo mismo".

image.png Nadie se anima a ir a la plaza.

Y agrega un dato inquietante. "En su monto la veterinaria habló de una sustancia muy fuerte, algo para el control de plagas. Si lo agarra a un chico se puede morir o pasar un mal momento. Mi perro era un Golden de más de 30 kilos, pero el veneno es potente, te liquida".

Sobre las acciones a tomar en conjunto ante esta delicada situación, explicó: "En estos momentos la gente dueña de los perros muertos se está encargando. Llamaron a la Muni y no tuvieron demasiadas respuestas. Se hará también la denuncia en la policía y fiscalía para que quedé asentado".

Ocho familias lloran a sus mascotas. No es para menos. Y temen que vuelva a ampliarse la lista...