Pitbull abandonado ataca ferozmente y siembra el temor en un barrio cipoleño

"Tenemos miedo de que vuelva a atacar, ya sea mascota o persona. Ya publiqué por varios lugares y nadie lo reclama. necesitamos encontrar urgente a sus dueños. Desde el martes en la noche vengo pidiendo ayuda para reubicar el pitbull. Y no tengo respuesta. Están esperando que pase a mayores. Ya no se que hacer ni a quien recurrir", denunció Paola Saglietti en face.

Anoche, otra ciudadana fue más allá y elaboró una carta dirigida al intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella. "Muy buenas noches Sr. Intendente. Soy una ciudadana que nació y vive en la ciudad y desde ayer por la noche estoy reclamando que alguien se haga cargo de un perro pitbull que llego a nuestro barrio. Dicho barrio es el Bogotá. Este perro atacó a un perrito de un vecino que está vivo de milagro. En zoonosis me piden que haga la denuncia en el 147, la cual realice. Como no tuve respuesta volví a llamar. Me dicen que tengo que esperar que zoonosis agarre la denuncia", explica sobre los palos en la rueda en el primer tramo del texto.

"Y que vaya a la comisaría más cercana. A la cual fui. Ellos no pueden hacer nada. Solo tomarme los datos por si pasa algún otro inconveniente con el perro como el ataque del caniche. Al mismo tiempo muchas personas encargadas de proteger a los animales, las llamadas proteccionistas cómo también el refugio de la isla Jordan, me dijeron que hable con la Sra María Sol Acosta. Hablé con ella vía Messenger y no tiene lugar para resguardar el perro. En síntesis, no sé que más hacer. Al parecer esperan que el perro ataque a una persona para tomar cartas en el asunto", amplía la carta que refleja la desesperación de la gente por la "ingrata" visita.

"Tenemos miedo que el perro ataque a otra mascota. Cómo también a una persona. Desde ya muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas. Solo que ya no se a quien más recurrir", redondea. El perrito malvado no deja tranquilo al Barrio Bogotá.