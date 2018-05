Nuevo ataque de un perro callejero en el campus de la UNCo

Las denuncias por ataques caninos en ese sector venían siendo una constante, pero en los últimos meses habían mermado. Sin embargo, este hecho encendió la alerta.

La chica contó que un perro se le abalanzó violentamente e intentó morderla. Por fortuna no logró provocarle heridas, aunque sí le destrozó algunos objetos personales, como su mochila. “Es un peligro constante”, afirmó.

Los estudiantes se quejaron en más de una oportunidad de esta situación. La nueva víctima, que estudia en la UNCo en Cipolletti, contó: “Llegando al establecimiento cerca de las 10 de la mañana se me lanzó encima un perro de los tantos que andan sueltos por ahí. La verdad, había dos testigos en ese momento que pudieron presenciar el ataque. Gracias a Dios tenía mi mochila puesta en la espalda, porque si no me iba a lastimar las piernas”.

“Aún me siento mal, si me hubiese mordido las piernas o lastimado, ¿quién se hubiera hecho cargo? No tienen por qué estar ahí, son un peligro constante para todos los que asistimos a la facu”, se quejó.

El año pasado los perros agresivos que circulaban por esa zona eran 12. Ahora aseguran que son menos, pero que el problema persiste. Por ese motivo, los alumnos de Ciencias de la Educación y Psicología volvieron a pedir que se adopten las medidas necesarias para que puedan caminar tranquilos por el predio.

