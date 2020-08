En diálogo con LU19 La Voz del Comahue, el jefe comunal aseguró que hubo "un apresuramiento por parte de algunos comerciantes que se manifestaron sin tener en cuenta que había temas que aún no estaban definidos", ya que hoy mantendrá una reunión virtual con la gobernadora, Arabela Carreras, para ofrecer una propuesta que permita una serie de flexibilizaciones para la localidad.

"Hoy voy a elevar una propuesta porque, más allá del regreso a Fase 1, se puede tener algunas flexibilizaciones. Hay que tener en cuenta que el problema no está en el comercio o los espacios públicos, sino en los grupos de personas que no acatan la prohibición de juntarse con familiares y amigos y que, obviamente, producen contagios. La gente misma tiene que colaborar en esto de no reunirse, porque terminan perjudicando a gente que cumple con todos los protocolos, como pasa en la actividad comercial", sentenció.

Comerciantes protestan por la vuelta a Fase 1 Di Tella se refirió a la decisión de Provincia de regresar a Fase 1

Al respecto de las medidas anunciadas el domingo por la tarde para el Departamento General Roca, Di Tella explicó que sí cree necesario restringir la circulación, pero que "no es justo que por algunas personas el resto tengamos que pagar las consecuencias" y agregó: "A esta altura no se le puede poner un policía a cada uno para que que haga lo que tiene que hacer".

A su vez, el intendente remarcó que la actividad comercial "no es la culpable de lo que está sucediendo", sino la gente que aún no quiere tomar conciencia de lo que está sucediendo tanto a nivel provincial como nacional.

En cuanto a las movilizaciones que se llevaron a cabo el domingo por la noche en la ciudad, Di Tella reconoció que le sorprendió que se apostaran frente a su casa y aseguró que "todo tiene un límite". "Alguien propició que esto sucediera. Gracias a Dios no hubo que lamentar ningún tipo de accidente, pero creo que no es la forma", expresó.