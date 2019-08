Por eso la incertidumbre de Nicolás Trecco en los últimos días por la no llegada de su pase internacional lo mantenía alerta, algo que quedó solucionado el miércoles. “Ya está, mucho más tranquilo. Estaban en contacto con la gente de allá y me ocupé, pero era algo que ya no dependía tanto de mí. Ya está”, resumió el delantero venido desde Gibraltar, pero de primer semestre en la última temporada con la camiseta de Alvarado.