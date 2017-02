La vecina de Cinco Saltos se quedó en la puerta del show televisivo, aunque no pierde las esperanzas de ser convocada más adelante.

Natalia Pino no pudo cumplir su sueño de ir a Cuestión de peso

Natalia llegó hasta el casting en Buenos Aires, pero no la eligieron.

Natalia llegó hasta el casting en Buenos Aires, pero no la eligieron.

Natalia Soledad Pino estaba segura de que esta vez iba a entrar a Cuestión de peso para sacarse de encima no menos de 80 kilos, la mitad de su peso, y así cambiar radicalmente su vida. Ella confiaba en eso, y los cientos de seguidores que la acompañaron con su mensaje de Whatsapp también tenían grandes expectativas. Sin embargo, el reality show comenzará hoy y no la convocaron, por lo que Natalia ya descarta poder cumplir con su deseo en la primera etapa del show televisivo.

“A esta altura deben estar todos los participantes seleccionados, pero los viernes habrá eliminaciones, y con cada eliminación entra gente nueva; así que tengo posibilidades. La esperanza es lo último que se pierde”, manifestó.

En diálogo con LM Cipolletti, la cincosaltense que sueña con entrar a Cuestión de peso desde hace algunos años contó que la puerta no está cerrada del todo porque siempre alguno de los participantes puede bajarse del programa.

Del casting participó la semana pasada cuando viajó a Buenos Aires y la producción la entrevistó cara a cara. Nunca antes había llegado tan lejos con su sueño. Cuando le llegó su turno, la filmaron, le sacaron fotos, le preguntaron por su vida y tuvo que actuar algunos minutos. En todo momento se sintió muy cómoda y se fue agradecida por la experiencia.

Si bien no ingresó para ser una de las participantes que integre el programa desde el arranque, pidió a la gente que la siga apoyando con su mensaje porque a lo largo del año puede ser que se produzca una vacante y la llamen.

“Ya tenía la valija lista para irme… estaba segura de que iba a entrar, me encontraba muy ilusionada, igual que mucha gente. Pero aun así no me quiero bajonear porque puede ser que entre más adelante”, concluyó. En lo inmediato, dijo que tiene que empezar una dieta y comenzar a bajar de peso, todo lo que pueda.

De qué se trata el programa

Concurso

Aconsejados por nutricionistas y otros especialistas, los concursantes se fijan metas semanales para bajar de peso y cambiar sus hábitos de alimentación.

Pantalla

El ciclo arranca hoy su séptima temporada, en Canal 13, desde las 17. La dinámica del show contempla la eliminación de aquellos participantes que no cumplen con las metas establecidas.