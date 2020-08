Mudan Pediatría: no hay más camas de terapia para Covid en el hospital

Advirtió que el personal de Salud está agotado y la situación es crítica, tanto que en el hospital ya no hay más camas en el sector de terapia para pacientes con coronavirus. “Por eso la urgencia de convertir el sector de Pediatría en camas de terapia, para no tener que improvisar si la población no toma conciencia y en 10 días tenemos 140 casos de Covid”, sostuvo.